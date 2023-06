Muxuu Dr. Baadiyow ka yiri heshiisnka doorashooyinka ee Golaha Wadatashiga Qaran?

By Caasimada Online

Muqdisho (Caasimada Online) – La-taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa twitter-kiisa soo dhigay in go’aankii siyaasadeed ee Golaha Wadatashiga Qaranka uu yahay wax mudan in laga doodo oo aragtiyada kala duwan la iswaydaarsado.

Golaha Wadatashiga Qaranka wixii laga rabay oo ah in ay ku heshiiyaan aragti siyaasadeed oo midaysan ayey sameeyeen, si looga baxo barnaamijkaan Soomaaliya dib u dhigay ee 4.5 ah.

Waxa uu sheegay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow in Puntland laga rabo in ay ka dhiibato doodeeda, ayada oo marka ay soo jeediso talooyinkeeda lagala doodi doono maamulkaas, mana laga maarmo talooyinka Puntland.

Talooyinka Golaha Wadatashiga Qaranka waa lagu raaci karaa, waana lagu diidi karaa. Waxaan sax aheyn in lagu doodo in dastuurka la bedelay ama meel looga dhacay.

GWQ awood uma laha inay dastuurka bedelan, waxay soo jeediyeen waa aragti siyaasadeed. Sidaas darted, dhammaan waxgaradka, siyaasiyiita iyo bulshada rayidka waxaa laga rabaa inay ku biiriyaan talooyinkooda talo-soo jeedinta GWQ.

Umalayn maayo in la isku khilaafayo doorasho 1Q1C iney dalka dhacdo. Qodobada deegaan doorashada iyo laba xisbi waa in laga doodaa oo laga heshiiyaa. Waa laga badin karaa Xisbiyada, intaas laakiin muhiimada waa in laga baxaa dib u dhaca qabyaalada doorashada dalka ka dhacaysay 20 sano ee ugu danbaysay oo meesha laga saaro qabiil hebel, intaas ayay dooranayaan.

Waxaa soo haray, nidaamka madaxtooyada iyo baarlamaaniga, waxaa lagama maarmaan ah in la mideeyo nidaamkaas heer DG iyo dowladda federaalka ah: madaxtooyo ama baarlamaani.

Dr. Baadiyow wuxxuu u arkaa in doodaha socdaa ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo loo baahanyahay. Wuxuu ku qoray twitterkiisa?

“Doodaha ka dhashay go’aannadii siyaasadeed ee GWQ, waxaan u arkaa in ay kobcisay wacyiga siyaasadeed dadkeenna, in laga doodo maxaa sax ah maxaa khalad ah iyo maxaa haboon, waa horumar xagga fikirka xilliyada kala-guurka ah, waa caadi in la soo bandhigo fikirro kala duwan,” ayuu yiri la-taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Dr. Baadiyow.

Qoraalkan oo uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed.

Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahada ugu firfircoon Soomaaliya ayaa sheegay in mashruuca 4.5 uu waqigiisii dhamaaday.

Sidoo kale waxa uu sheegay in 4.5 waa lagu soo mooday muddo dhan 23 sano, laakiin wixii hadda dambeeya ay muhiim tahay in loo gudbo doorasho qof iyo cod ah.

W/Q: Cabdixakim Cilmi Xasan