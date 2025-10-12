Muxuu Putin ka yiri in Trump la dhaafiyey abaal-marinta Nobel Peace Prize?

Moscow (Caasimada Online) – Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Donald Trump uu “wax badan ka qabanayo” nabadda adduunka, wuxuuna dhaleeceeyay guddiga Nobel kadib markii ay diideen inay abaalmarintooda ugu sarraysa guddoonsiiyaan hoggaamiyaha Mareykanka.
Hay’adda fadhigeedu yahay Norway ayaa Jimcihii abaalmarinteeda caanka ah ee nabadda siisay hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela, María Corina Machado, taasoo dhabarjab ku noqotay Trump, oo si cad oo qaylo dheer ah ugu ololeeyay abaalmarintaas.
Shaacinta abaalmarinta ayaa keentay dhaleecayn uga timid Putin, oo difaacay dhiggiisa Mareykanka, wuxuuna weriyeyaasha u sheegay isagoo booqanaya dalka Tajikistan in “kalsoonidii lagu qabay guddiga ay si weyn u luntay.”
“Waxaa jiray xaalado uu guddiga Nobel abaalmarinta siiyay dad aan waxba u qaban nabadda,” ayuu yiri Putin, isagoon cidna magacaabin. “Taasi waxay dhaawacday sharaftii abaalmarinta.”
In kasta oo uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su’aal ahayd inuu aaminsan yahay in Trump uu abaalmarinta u qalmay, madaxweynaha Ruushka, oo hadda wada dagaal dhiig badan ku daatay oo sanado socday oo ka socda Ukraine, ayna doonayso Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (International Criminal Court) isagoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal, ayaa sheegay in Trump uu “runtii wax badan ka qabanayo xallinta xiisado soo jiray sanado, xaaladaha qaarna tobanaan sano.”
Trump “si daacad ah ayuu u hiigsanayaa nabad” ka dhalata Ukraine, ayuu yiri Putin, isagoo intaas ku daray in “tusaalaha ugu cad” ee muujinaya kartidiisa nabadeynta “ay tahay xaaladda Bariga Dhexe.”
Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in Israel iyo Xamaas ay “meelmariyeen wejiga koowaad” ee heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, Israel ayaana Jimcihii shaacisay in xabbad-joojin ay ka dhaqangashay gobolkaas go’doonsan.
Waa mid ka mid ah colaado badan oo Trump uu sheegtay inuu ka shaqeeyay soo afjariddooda intii lagu jiray muddadiisa labaad ee xafiiska, inkastoo wakaaladda wararka ee The Associated Press ay xaqiiq-raadin ku samaysay sheegashooyinkan intooda badan ayna ku tilmaantay been.
“Haddii Donald uu ku guulaysto inuu fuliyo wax kasta oo uu hiigsanayo, wax kasta oo uu ka hadlay iyo waxa uu isku dayayo inuu sameeyo, waxay noqon doontaa xilli taariikhi ah,” ayuu si xamaasad leh u yiri madaxweynaha Ruushka.
Machado, oo si weyn u dhaleecaysa nidaamka kaligii-taliyaha Venezuela Nicolás Maduro, ayaa sanadkii la soo dhaafay ku noolayd si dhuumasho ah gudaha Venezuela, waxayna “u hadashay madaxbannaanida garsoorka, xuquuqda aadanaha, iyo matalaadda shacabka,” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Nobel, Jørgen Watne Frydnes, Jimcihii markii uu ku dhawaaqayay inay ku guulaysatay abaalmarinta.
Afar madaxweyne oo Mareykan ah iyo hal madaxweyne ku xigeen ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda, waxaana ka mid ah madaxweyneyaashii hore ee Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson iyo Theodore Roosevelt; iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Al Gore.