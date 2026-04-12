Sunday, April 12, 2026
Muxuu Ra’iisul wasaare Xamza kala hadlay Madaxweynaha JABUUTI?

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisu wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre oo khadka taleefoonka kula xiriiray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kala hadlay guushiisa iyo arrimo xasaasi ah.

Ugu horreyn Ra’iisul wasaare Xamza ayaa Ismaaciil Cumar Geelle ugu hambalyeeyay doorashadii ka dhacday dalkiisa 10-kii Bishaan ee uu isagu ku guulaystay, wuxuuna ku bogaadiyay sida kalsoonida leh ee Shacabkiisa markale xilka ugu aamineen

Sidoo kale, Ra’iisul wasaaraha aya  madaxweynaha Jabuuti ee markale loo doortay ugu duceeyay inuu Eebe weyne ku asturo mas’uuliyadda muddo xilleed loo doortay, isaga oo dhan kale shacabka Jabuuti ku bogaadiyay habka nabadda iyo degganaashaha leh ee ay u doorteen madaxdooda.

Waxaa kale oo uu uga mahadceliyay doorka muuqda ee ay ka qaateen xoojinta amniga gobolka iyo taageerada ay oa garab taagan tahay shacabka iyo Dowladda Soomaaliya.

Geelle ayaa markii lixaad ku guuleystay xilka madaxweynaha Jabuuti, ka dib doorasho ay qaadaceen inta badan mucaaradka, isagoo helay in ka badan 97.81% codadkii la dhiibtay, xogta rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Sabtidii ayaa muujisay.

Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u ololeeyay xasiloonida iyadoo ay jirto xiisadaha gobolka, gaar ahaan kuwa ku xiran colaadaha Bariga Dhexe.

Si kastaba, Geelle ayaa xukunka hayo tan iyo 1999-kii, waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii uu xornimada ka qaatay Faransiiska 1977-kii.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

