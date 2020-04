Muxuu Xasan Sheekh ku macneeyey waxa maanta ka socda Muqdisho?

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war kasoo saaray dibad-baxyada ka socda magaalada Muqdisho ee ka dhashay dil uu askari ka tirsan ciidamada dowladda xalay u gaystay laba qof oo shacab ah.

Xasan Sheekh oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayaa sheegay in waxa maanta ka socda magaalada Muqdisho ay yihiin wax qalbi jab ah oo aan la daawan karin.

Madaxweyne Xasan waxa uu sheegay in marar badan horey loogu cel-celiyey in Soomaaliya ay kasoo gudubtay xilligii lagu maamuli jiray awoodda ciidanka, lana jooga waqtigii dimoqraadiyadda.

“Dhab ahaantii waa wax qalbi jab leh, waxa maanta ka socda Muqdisho. Marar badan ayaa si cod dheer loogu celiyey in xiligii kali-taliska ee Soomaaliya uu yahay taariikh tagtay, waqtiga wuxuu caddeeyey in mabaadi’da dimoqraadiga ee codka sanduuqa ay yihiin wax dadkeena ay sugayaan iminka, oo aysan ahayn xabadda,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka.

Indeed it’s disheartening to watch what is going on in Mogadishu today. It has been repeatedly said with loud voice the era of Police state is history in Somalia. The time proven democratic principle of the ballot rather than the bullet is what our people is eagerly waiting now.

— FP Hassan Sheikh (@FPHassansheikh) April 25, 2020