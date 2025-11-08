25.8 C
Mogadishu
Saturday, November 8, 2025
WararkaXulka

Nin odey ah oo si arxan darro ah loogu dilay Wanlaweyn kadibna la gubay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Wanlaweyn (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo maanta ka dhacday bannaanka degmada Wanlweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii halkaasi si arxan darro ah loogu dilay nin odey ah oo dhimirka ka xanuunsanaa, kadibna la gubay.

Muuqaal si weyn loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayo koox rag ah oo ulo ku garaacaya marxuumka, kadibna dilaya, iyaga oo ugu dambeyn dab qabadsiiyay, sida laga dheehan karo muuqaalka oo ku baahay baraha bulshada, dadkuna ay ka xumaadeen.

Guddoomiyaha maamulka degmada Wanlaweyn Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi oo la hadlay warbaaahinta ayaa xaqiijiyay inay jirto dhacdadan oo si gaar ah uga dhacday tuulada Dudumaay oo hoostagta degmadaasi, wuxuuna tilmaamay inay tahay arrin laga naxo.

Cabdulqaadir Maxamed ayaa inay arkeen muuqaalka lagu baahiyay baraha bulshada, kadibna ay qaadeen howlgal lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay falkaasi.

“Waa arrin ka dhacday tuulo hoos timaada Wanlaweyn oo lagu magacaabo Dudumaay waa arrin murugadeeda leh oo aan aad uga xunahay geeri naxdin leh oo wax lagu sifeeyo aysan jirinka shacab ahaan iyo maamulkana waxaan ka direynaa tacsi tiiraanyo leh” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Wanlaweyn oo ka warbixiyay dhacdadaasi.

Waxaa kale oo uu kusii daray “Muuqaallada sida ay bulshada u aragtay ayaan u aragnay waa arrin aad noo taabatay damiirka bani’aanimadana wax ogol ma’aha”.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in lasoo qabtay qaar kamid ah eedeysanayaasha, isla markaana la horgeyn doono cadaaladda, si loo qaado tallaabo sharci ah.

“Xubno qayb ah ayaa gacanta lagu soo dhigay baaris ayaa ku socoto, haddii ay soo dhammaato baarista waxaan la wadaagi doonaa Ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena waxaan u gudbin doonaa hay’adaha cadaalada ee ku shaqada leh” ayuu mar kale yiri.

Falkan argagaxa leh ayaa la sheegay inuu salka ku hayo dilal la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan aagga Wanlaweyn oo ay marar badan kusoo laa laabteen dagaal beeleedyada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Baarlamanka oo qaaday tallaabo la xiriirta dhacdadii Isbitaal Banaadir
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved