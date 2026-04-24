PUNTLAND ma waxay ku socota wadadii 1998-kii?

By Guuleed Muuse
Garoowe (Caasimada Online) – Xildhibaan Mukhtaar Cabdiraxmaan Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa dhaliilo culus u jeediyay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, isagoo ku eedeeyay inay ku fashilantay hoggaaminta siyaasadeed.

Xildhibaanka ayaa sheegay in Puntland ay ku sii socoto xaalad khatar ah oo la mid ah tii 1998-dii, xilli uu tilmaamay in ay sii kala irdhoobayaan bulshada ku mideysneyd maamulkaas.

Mukhtaar ayaa xusay in isimadii dhaqanka iyo waxgaradkii Puntland ay u weecdeen dhanka magaalada Muqdisho iyo Dowladda Federaalka, taas oo uu ku sababeeyay saluug ay ka qabaan hoggaanka madaxweyne Saciid Deni.

“Puntland waxay ku sii socotaa 1998-dii oo ah halkii laga soo bilaabay, waxaana sabab u ah hoggaanka hadda jooga. Dhaqankii oo dhan Xamar bay aadeen, iyaga oo saluugsan siyaasadda Siciid Deni,” ayuu yiri xildhibaan Mukhtaar.

Wuxuu hadalkiisa ku daray in xaaladda hadda jirta ay muujineyso jahwareer siyaasadeed oo sii xoogeysanaya, kaas oo halis gelin kara midnimada iyo xasilloonida Puntland.

Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa isa soo tarayay dhaliilo xooggan oo loo jeedinayo xukuumadda madaxweyne Deni, kuwaas oo ka imaanaya qaybo kala duwan oo bulshada ah.

Dhaliilahan ayaa waxaa jeediyay beelo, ciidamo, waxgarad iyo siyaasiyiin mucaarad ah, kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda jihada siyaasadeed ee maamulka Puntland.

- Advertisement -
Guuleed Muuse

