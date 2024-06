Puntland oo qabatay taliyaha burcadii $5-ta milyan ka qaadatay Markabkii MV Abdullah (Wareysi)

By Zahra Axmed Gacal

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa shaaciyey in lasoo qabtay Taliyihii burcad-badeeda Soomaalida ee qabsatay markabkii weynaa ee MV Abdullah, kaas oo lagu sii daayey madax-furasho malaayiin doolar ah.

Booliska Puntland ayaa shalay xaqiijiyey inay gacanta ku soo dhigeen ninkii hogaamiyaha u ahaa kooxdii burcad badeeda aheyd ee afduubatay markabka.

Ninkaas waxaa lagu qabtay howlgal ay boolisku ka fuliyeen qaybo ka mid ah waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida uu Idaacadda VOA u sheegay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Faysal Sheekh Cali Jifo.

“Ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadii qabsatay markabkii MV Abdullah, wuxuuna ka mid ahaa maal-geliyeyaasha burcadda, waxaan ku qabanay magaalada Gaalkacyo,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland.

Bartamihi bishii April ee sanadkan ayaa koox hubeysan oo burcad badeed Soomaali ah ayaa madax furasho shan milyan oo dollar gaareysay ka qaateen Markab nooca xamuulka qaada ah oo lagu magaaco MV Abdullah.

Guddoomiyaha ayaa sheegay inay hayaan dhammaan xogta dadkii ku lugyeeshay afduubka markabkaas, isla markaana ay Puntland mid mid u soo qaba doonto, sida uu hadalka u dhigay.

“Anagu waxaan nahay dowlad, dadkuna waa is yaqaan, burcadii markabkaas qabsatay oo dhan liiskooda waan heynaa, ninkaan waa 38 jir waxaa la yiraa Abshir Cabdi Kheyre, ina Maryan Xasan, waxaana ku qabanay dabagal ay sameeyeen ciidamada sirdoonka,” ayuu yiri guddoomiyuhu.

Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in ninkaas ay daba-socdeen saacado badan xili u uku sugnaa xaafadda Israac ee magaalada Gaalkacyo, si looga taxadaro in uusan dagaalamin, ugu dambeyntiina wuxuu sheegay in ciidamadu ay heleen fursad ay ku qabtaan.

Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal nin oo kale ay ka qabteen burcada, taasi ii ka dhigan in hadda la hayo Taliyihii iyo xubin kale raggii burcadda ahaa ee afduubtay, madax-furashadana ka qaatay markabkii MV Abdullah eel aga lahaa wadanka Bangaaladheesh.

