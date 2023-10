Qoyska ‘ninka hubka dibadda uga soo iibin jiray Shabaab’ oo war soo saaray

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Qoyska Sakariye Kamaal Suufi Abba-Sheekh (Saki) oo dhowaan ay gacanta ku dhigtay Hay’adda NISA ayaa war cusub kasoo saaray qabashada wiilkooda oo loo haysto kiis xasaasi ah oo ku aadan la shaqeynta kooxda Al-Shabaab.

Zakariye Kamaal Suufi Abba-Sheekh (Saki) oo hadda u xiran dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inuu Al-Shabaab dibadda uga soo iibin jiray hubka iyo waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo ee lagu gumaado shacabka Soomaaliyeed.

NISA waxaay sheegtay in muddo dheer ay ku daba-joogtay ninkan, balse hadda lagu guuleystay in lasoo qabto, xilli uu ku sii jeeday dhanka kooxda Al-Shabaab.

“Sakariye waxa uu ahaa maskaxdii ugu weyneyd koox isku xiran oo dalka dibaddiisa kasoo iibiyay saanad ciidan oo loo waday argagixisada, laguna soo dhex-qariyay shixnado ganacsi, kuwaas oo bishii May ee sanadkan ay ciidanka Hay’adda NISA ku qabteen dekadda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho,” ayaa lagu yiri qoraal ay horay u baahisay NISA.

Haddaba maxay qoyskiisa ka yiraahdeen arrinta wiilkooda?

Dahabo Xaaji Ciise oo ay ilmo adeer yihiin Kamaal Suufi Abba-Sheekh ayaa qoraal ay soo gelisay baraha bulshada ku sheegtay in la shirqoolay wiilkooda, sida ay hadalka dhigtay.

Gabadhan ayaa shaaca ka qaaday in Kamaal arrintiisa ay ka dambeeyaan ganacsato waa weyn oo shirqoolay xili uu ku sugnaa dalka Shiinaha, waxa ayna tilmaamtay dusha laga saaray kunteenaro hub iyo walxo qarxa ku jiray oo bishii May ee sanadkan lagu qabatay dekadda weyn ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo la sheegay in sii waday Al-Shabaab.

“Waxaa lacag badan u sheegay ganacsato kale oo u dirsaday inuu alaab uga soo qaado Shiinaha, taas oo lasoo marsiiyay dekadda Mombasa, kadibna ugu dambeyn lagu qabtay magaalada Muqdisho” ayay qoraalkeeda ku tiri Dahabo Xaaji Ciise.

Sidoo kale waxa ay intaasi kusii dartay in wiilkooda uu lahaa ganacsi, isla-markaana uu bariga Afrika keeni jiray alaabo uu ka keeno waddanka Shiinaha.

Si kastaba, Ninkan ayaa wajahaya eedeymo culus, waxaana loo arkaa ninkii ugu halista badnaa ee Al-Shabaab, sida ay horay u shaaciyay Hay’adda Nabad-Sugidda Soomaaliya.