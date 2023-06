Ruto oo ka horymid qorshe ay damacsan tahay DF Somalia, kuna dhowaaqay…

By Jamaal Maxamed

Nairobi (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowladda Kenya, William Ruto ayaa si cad uga horyimid qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan bixitaanka ciidamada howlgalka ATMIS ee Ururka Midowga Afrika, kuwaas oo la filayo inay dalka ka baxaan 2024-ka.

Ruto oo wareysi gaar ah siiyay Telefishinka caanka ah ee France 24, ayaa ganafka ku dhuftay arrintaasi, wuxuuna tilmaamay in laga yaabo in ciidankiisa ay sii joogaan Soomaaliya, kadib marka uu soo dhammado howlgalkan oo qaatay in ka badan 15 sano.

Madaxweynaha Kenya ayaa sababta ku sheegay in Al-Shabaab laga yaabo inay dib u soo laabtaan, isla-markaana ay qabsadaan dhulka ballaaran ee haatan laga saaray.

Sidoo kale waxa uu xusay in dalalka safka hore, gaar ahaan Kenya, Itoobiya iyo Uganda ay gaareen go’aan ah inay kusii nagaadaan Soomaaliya, si loo tir tiro kooxda Al-Shabaab.

‘Waxaan go’aansanay haddii aan nahay dalalka safka hore ee Kenya, Uganda iyo Itoobiya inaan kusii jirno koorsadan, haddii loo baahdo waxaan u aragnaa inay lama huraan tahay inaan kasii gudubno jadwalka dhimista si aanay u lumin waxa aan gaarnay, sababtoo ah waxaan kasoo baxnay xaalad, marka yaanan u ogolaan Al-Shabaab inay dib ugu soo laabtaan isla’egta ama masraxa” ayuu yiri madaxweynaha dowladda Kenya, William Ruto.

Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in kooxda Al-Shabaab ay caqabad ku tahay guud ahaan gobolka, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo dhammaadka bishan June lagu wado inay dalka ka baxaan 2000 oo kamid ah ATMIS, taas oo qayb ka ah qorshaha ka bixitaankooda Somalia.

Si kastaba, tayada ciidamada dowladda federaalka ayaa kusoo baxday howl-gallada millateri ee ka billowda gobollada dalka, taasi oo muujisay in ciidamada Soomaalida ay isku filan yihiin haddii laga taageero waxyaabaha muhiimka ah.