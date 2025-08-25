27.9 C
Mogadishu
Monday, August 25, 2025
Wararka

Saadaq Joon oo mar kale loo doortay xildhibaan ka tirsan BF + Sawiro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursi kamid ah golaha shacabka, waxaana loo doortay Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) oo horay uga tirsanaa golaha.

Saadaq Joon ayaa mar kale ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay HOP#248 ee baarlamaanka, kaas oo uu shalay uun iska casilay xildhibaankii ku fadhiyay Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne), wuxuuna is casilaaddisa ku sheegay sababo isaga u gaar ah.

Afweyne ayaa muddo kooban oo 5 bil ah ka tirsanaa baarlamaanka, waxaana kursigan loo soo doortay 4-tii March ee sanadkan 2025, isaga oo markaas soo buuxiyay, maadaama uu bannaanaa kursiga HOP#248.

Saadaq Joon ayaa horay ugu fadhiyay kursiga, laakiin waxa uu waayay xubnimadiisa markii uu aqbalay xilka agaasime ku xigeenka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee (NISA), balse mar kale saaka ayaa loo soo doortay, si uu ugu laabto baarlamaanka.

Arrintan ayaa dhalisay hadal-heyn xooggan, maadaama kursiga loo xiray Saadaq Joon, isla markaana si deg-deg ah doorashadiisa loo qabtay, maadaama shalay is casilay xildhibaankii ku fadhiyay, taas oo keentay inay si weyn uga fal-celiyaan dad badan oo Soomaaliyeed.

Cabaas Cali Maxamed oo kamid ah dadkii fal-celiyay ayaa yiri: “NIN DOORNAA BAA LA DOORTEY”.

Hon Ismaaciil A. Maxamed: “Somaaliya waxaa ka jiro ma ahan kursi iyo xil waa wax la dhaho hebal baa la siin iyo hebal haa loo sii haayo”.

Shukri Sheekh: “Soomaaliya wexeeda oo dhan waa ciyaar magacii kursiga ayey sharafta ka qaadeen”.

Ismaaciil Shekh Axmed Faqe: “Kursi mid laga tagaayo hadana loo soo noqonaayo muu noqday?”.

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Macawiisleda iyo ciidamada DF oo weeraray goob ay isku urursanayeen Al-Shabaab
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved