25 C
Mogadishu
Monday, August 25, 2025
Wararka

Sawirro: Xamza oo dhaqdhaqaaq culus ka wada Shiinaha oo uu u tegay…

By Zahra Axmed Gacal
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa gaaray dalka Shiinaha, halkaas oo uu uga qayb gali doono Shirka 7-aad ee China-Arab States Expo.

Shirkaas ayaa lagu qabanayaa magaalada Yinchuan ee dalka Shiinaha, wuxuuna furmayaa berri.

Shirka ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta iskaashiga ganacsiga, maalgashiga, tiknoolojiyadda, iyo tamarta.

Ra’iisul Wasaaraha Xamsa ayaa shirka ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayo fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya iyo horumarinta xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka Carabta.

Si gaar ah, Xamsa Cabdi Barre, wuxuu shirkaas ku soo bandhigi doonaa fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, kuwaas oo u baahan maalgashi caalami ah, si bulshada Soomaaliyeed ay uga faa’iideysato.

Xamsa ayaa shalay ka dhoofay duulay Muqdisho, wuxuuna shirka ka hor halkaas ka wadaa kulamo doceedyo uu la yeelanayo madashada Shiinaha.

Shiinaha iyo Soomaaliya, ayaa ah saaxiib dhow, waxaana ka dhaxeeya heshiisyo iskaashi dhaqaale u badan, Shiinaha ayaa ku sii siqaya Afrika oo uu kula tartamayo Mareykanka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xasan Sheekh oo aqbalay in la isla aado teendhada – Muxuu ku bedeshay?
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved