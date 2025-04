Sacuudi Carabiya oo hakisay fiisooyinka muwaadiniinta 14 dal + Magacyada iyo sababta

By Asad Cabdullahi Mataan

Riyadh (Caasimada Online) – Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si ku-meelgaar ah u hakisay dhowr nooc oo fiisooyin ah oo loogu talagalay muwaadiniinta 14 dal, oo ay ka mid yihiin Masar, iyadoo ay socoto u diyaar garowga xilligii xajka.

Sida ay u xaqiijiyeen mas’uuliyiin u warramay ARY News, joojinta fiisooyinka Cumrada, ganacsiga iyo booqashada qoyska ayaa looga golleeyahay in laga hortago dadka aan iska diiwaangelin ee isku dayaya inay xajka u gutaan si sharci-darro ah.

Sanadihii la soo dhaafay, dad badan oo xajiyiin ah ayaa ku sii nagaanayay dalka kadib marka ay dhacdo muddada fiisadooda, iyagoo isku dayaya inay si qarsoodi ah uga qaybqaataan xajka. Arrintan ayaa sababtay ciriiri xad dhaaf ah iyo walaac dhanka amniga ah.

Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale muujiyeen cabsi laga qabo in dad wata fiisooyin ganacsi ama qoys ay u beddelaan inay si sharci-darro ah uga shaqeeyaan gudaha dalka, taasoo saameyneysa suuqa shaqada isla markaana ku xad-gudbeysa shuruudaha fiisada.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga ayaa sheegtay in tallaabadani ay ujeedadeedu tahay in lagu nidaamiyo habraacyada socdaalka loogana shaqeeyo badbaadada xilliga xajka. Qof kasta oo lagu helo inuu si sharci-darro ah ugu sugan yahay Boqortooyada waxaa laga yaabaa in laga mamnuuco gelitaanka dalka muddo shan sano ah.

Dalalka ay joojintu saameysay waxaa ka mid ah: Hindiya, Pakistan, Bangladesh, Masar, Indonesia, Ciraaq, Nigeria, Urdun, Aljeeriya, Suudaan, Itoobiya, Tuunis, Yemen, iyo Marooko.

Mas’uuliyiintu waxay u sheegeen ARY News in dadka haysta fiisada Cumrada ay wali geli karaan boqortooyada illaa 13-ka Abriil. Si kastaba ha ahaatee, hakinta fiisada ayaa la filayaa inay sii socoto ilaa bartamaha bisha Juun, marka uu xajku si rasmi ah u soo gabagaboobo.

In ka badan 1,000 oo qof oo ku dhintay xajka 2024

Xilliga xajka ee 2024, ugu yaraan 1,301 xaaji ayaa geeriyooday, badankoodna waxaa sababay kulaylka daran. Inta badan dadka dhintay ma haynin ruqsad xaj oo rasmi ah.

Mas’uuliyiinta Sacuudiga ayaa sheegay in ilaa 400,000 oo xaaji aan iska diiwaangelin ay ka qayb galeen xajka sanadkan, tiro badan oo ka mid ahna ay ka yimaadeen Masar.

Dal kasta waxaa loo qoondeeyaa tiro cayiman oo ruqsado xaj ah oo lagu qaybiyo nidaam cabbir iyo lotari ah. Si kastaba, sababo la xiriira kharashka sarreeya ee baakadaha xajka rasmiga ah, dad badan ayaa isku daya inay si aan sharci ahayn uga qaybqaataan xajka.

Xaajiyiin badan oo aan is diiwaangelin badanaa ma helaan adeegyo muhiim ah sida teendhooyin qabow leh, isbitaallo, ama adeegyo gurmad degdeg ah — taasoo khatar sii gelisa safarka xajka oo horeyba u ahaa mid adag oo culus.