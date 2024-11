Saraakiil iyo askar badan oo loo soo xiray dagaalkii maanta ee Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo culus oo la xiirta dagaal maanta ka dhacay xaafado ku dhow Isgoyska Ex-kontarool ee magaalada Muqdisho, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac.

Afhayeenka booliska Cabdifitaax Aadan Xasan oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in dagaalka ay soo qaadeen ciidamo u abaabulan hab beeleed, wuxuuna tilmaamay inay beegsadeen ciidamo boolis ah oo howlgal waddo furis ah ka waday halkaasi.

“Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo muhiimad siinayo nolol wadaagga bulshada Soomaaliyeed oo gacan siinayo maamulka degmada si loo bixiyo waddooyin ayaa waxaa soo weeraray koox gaar ah oo heybeysan, kuwaas oo shaqadii qaranka loo hayay ka horyimid” ayuu yiri afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliya.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in lasoo saray askar iyo saraakiil ku eedeysan dhacdadaasi, kuwaas oo uu tilmaamay in la horgeyn doono maxkamad.

“Waxaa lasoo qabtay illaa 12 maxbuus oo ku xiran saldhigga degmada Hodan oo la rabo 24 lagu horgeeyo maxkamad” ayuu mar kale yiri afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliya.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “”Waxaa la yaab noqotay in iyadoo 2024 lagu jiro in Shaqsiyaad Ciidanka ka tirsan in ay ku fikirayaan in ay la saftaan qabiilkooda”.

Xaaladda goobta lagu dagaalamay ayaa hadda deggan, inkastoo ay weli ku sugan yihiin ciidamada ammaanka oo weli howlgallo burburin ah ka wada Ex-Kontarool Afgooye

Mid kamid ah dadka deegaanka oo goor sii horeysay la hadlay Idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixiyay xaaladda, wuxuuna sheegay inay iska dhicin doonaan cid kasta oo ku howlan burburinta.

“Annagu ma yeeleyno dadka deegaanka oo isku xiran ayaa nahay dowladdana, waa iska dhicineynaa” ayuu yiri mid kamid ah dadka deegaanka.

Dagaalka ka dhacay Ex-kontarool Afgooye ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof, halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 5 kale oo isugu jiro askar iyo dad shacab ah.