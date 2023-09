Saraakiisha oo war kasoo saaray ciidamada baneeyey saldhigyadii GALMUDUG

By Asad Cabdullahi Mataan

Dhuusomareeb (Caasimada Online) – Taliyihii hore ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Korneyl Xasan Maxamed Abuukar (Xasan Jaamici) ayaa sheegay in ciidamadu ay si degdeg ah ugu laabanayaan degmooyinkii iyo deegaanadii Gobolka Galgaduud ee ay ka soo baxeen daba-yaaqadii bishii hore.

Ciidamada ayaa soo banneeyay Degmooyinka Ceeldheer, Galcad iyo Ceelbuur iyo deegaanada kala ah Masagawaa, Budbud iyo Wabxo, ka dib weerarkii xooganaa ee ay maleeshiyada Al Shabaab 26-kii bishii August ka gaysteen deegaanka Cowsweyne ee gobolkaasi.

Taliyihii hore ee Qaybta 21aad ayaa sheegay in uu hadda socdo qaabeynta iyo qorsheynta, sidii ciidamadu ay dib ugu laaban lahaayeen goobahaasi.

“Nimankan Khawaarijta waa ay dhammaanayaan, mar walbana waa la isku noqonaya, meel haddii ay wa xoogaa nafis ka helaana meelo badanoo aysan nafis ka helinin oo horey loogu sii soconayo oo laga saarayo ayaa jirta, kuwo badana waa laga qabtay,” ayuu yiri Taliyihii hore ee Taliska Qaybta 21aad.

Waxa sidoo kale uu yiri “Mid ma dhaceyso sida xaqiiqada ah, dadka meesha ku jira ee Khawaarijta ah waxba kuma soo kordhaan. Marka la leeyahay wax bay dileen, ayaguna way la’daan, waa dhammaanayaan, waqtigooduna waa dhammaanaya, ayaguna waa ogyihiin.”

Korneyl Xasan Maxamed Abuukar oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa iftiimiyay in ciidamadu ay haddaba go’doomiyeen maleeshiyadaasi, meel looga soo gurmanayana aysan jirin.

Waxa uu sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka iyo xoogaga deegaanka ay maalmaha soo socda dib ula wareegi doonaan degmooyinkii iyo deegaanadii ay horaan ka saareen Al Shabaab, balse markii dambe ay soo banneeyeen.

“Meelaha yaryarka ah ee hadda ku jiraan waa laga saaraya, way dhammaanayaan maalinba tabarta ay leeyihiin, maalinta ku xigta ma lahan oo way ka liitaan, maalinta kale ee ku sii xigtana way ka sii liidanayaan,” ayuu Korneyl Xasan Jaamici.

Korneyl Xasan Jaamici ayaa hoosta ka xariiqay in dadka reer Galmudug ay ka go’an tahay in ay si buuxdo isaga dulqaadaan maleeshiyada Shabaabka.

“Dadkii deegaankan iska lahaa ee Ilaahay ku beeray meel kale oo ay aadayaan amaba ay u qaxayaan ma jirto, dhulkooda ayay ku dhammaanayaan ama Shabaab way ka saarayaan,” ayuu yiri Korneyl Xasan Jaamici.

Madaxweynaha Dowladda Federaalka, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 5-tii bishan sheegay in ay jiraan Saraakiil loo xirxiray saldhigyadii ay ciidamadu dib uga soo gurteen.