Sawirro: Arrin lala yaabay oo lagu arkay xeebta Boosaaso

By Asad Cabdullahi Mataan

Boosaaso (Caasimada Online) – Meydadka in ka badan 100 kalluunka nocoa Homboro (Dolphin) ah ayaa laga helay xeebaha gobolka ismaamulka Puntland ee Soomaaliya, iyadoo saraakiishu ay weli baaritaan ku wadaan waxa sababay dhimashadooda.

Wasiirka kalluumeysiga Puntland, Cabdirisaaq Cabdullaahi Xagaa, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ilaa iyo hadda la tiriyay ugu yaraan 110 Homboro oo dhintay, kuwaas oo laga helay meel aan sidaas uga fogeyn dekedda Boosaaso, isla markaana shaybaarro laga qaaday si loo ogaado waxa dhacay.

“Ilaa hadda, waxaan ognahay in dhimashadoodu aysan ka dhalan dhaawacyo ka soo gaaray shabaqyada, maxaa yeelay ma jirin wax dhaawacyo ama jeexjeexyo ah oo ku yaalla,” ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in saraakiishu aysan aaminsaneyn in maaddooyin sun ah ay sabab u yihiin maadaama kalluunka ku nool aagga uusan u muuqan inuu waxyeello soo gaartay.

Dadka deegaanka iyo askar ayaa isugu soo baxay si ay u daawadaan muuqaalkan naxdinta leh, iyagoo sanka ka qabsaday urka ka soo baxayay kalluunka.

Wasaaradda Deegaanka ayaa tilmaamtay afar arrimood oo suurtagal ah inay sabab u noqdeen dhacdadan: isbeddellada xaaladaha biyaha badda ee keenaya cunto yari, kalluunka ugaarsada Homboro oo u soo qaxaya xeebaha, dhibaatooyin caafimaad ama cudurro ku dhaca kalluunka oo sababa in ay raadsadaan biyo gacmeed, iyo khalkhal ka yimaada wasakhowga biyaha ama buuqa badda oo carqaladeyn kara dabeecadahooda.

Sidoo kale, waxaa suuragal ah in dhaawacyo la xiriira kalluumeysiga, sida ku dhegista shabaqyada, ay sabab u yihiin.

Si kastaba ha ahaatee, dadka deegaanka ayaa ku adkeysanaya in laga yaabo in qashin kiimiko ah lagu daadiyay badda, taasi oo laga yaabo inay sumeysay doofaar-badeedka.

Soomaaliya ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray goob lagu aaso qashinka halista ah, laga soo bilaabo horraantii 1990-meeyadii, iyadoo arrintaasi ay sii socotay intii uu socday dagaalkii sokeeye.

Weelal ay ku jiraan kiimikooyin halis ah ayaa si joogta ah loogu arkay xeebaha Soomaaliya, taasoo walaac ka dhalisay saameynta ay ku yeelan karto noolaha badda.