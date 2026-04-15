Sawirro: Wasiirka caafimaadka oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka Gaaljecel

By Asad Cabdullahi Mataan
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan, ahna hormuudka siyaasiyiinta beesha Gaaljecel, ayaa kulan muhiim ah kula qaatay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahannada iyo indheer-garadka beesha ee deggan Xamar.

Kulanka, oo uu wasiirka ku weheliyay Xildhibaan Cali Xasan Ibraahim, ayaa diiradda lagu saaray is-weydaarsi ku saabsan xaaladda guud ee dalka, dowlad-dhiska, iyo doorka ay beeshu ka qaadan karto horumarka iyo xasilloonida.

Wasiirka ayaa si gaar ah beesha Gaaljecel ugu boorriyay inay si firfircoon uga qayb qaataan geeddi-socodka dimuqraadiyadda, gaar ahaan hirgelinta doorashada qof iyo codka ah ee heer dowlad-goboleed iyo heer federaal, isagoo ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka shacabka ee go’aaminta mustaqbalka dalka.

Sidoo kale, wuxuu dhiirrigeliyay dhallinyarada inay hormuud u noqdaan wacyigelinta bulshada, isla markaana la dardargeliyo ololaha doorashooyinka ee deegaannada.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

