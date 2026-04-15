Sawirro: Wasiirka caafimaadka oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka Gaaljecel

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan, ahna hormuudka siyaasiyiinta beesha Gaaljecel, ayaa kulan muhiim ah kula qaatay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahannada iyo indheer-garadka beesha ee deggan Xamar.
Kulanka, oo uu wasiirka ku weheliyay Xildhibaan Cali Xasan Ibraahim, ayaa diiradda lagu saaray is-weydaarsi ku saabsan xaaladda guud ee dalka, dowlad-dhiska, iyo doorka ay beeshu ka qaadan karto horumarka iyo xasilloonida.
Wasiirka ayaa si gaar ah beesha Gaaljecel ugu boorriyay inay si firfircoon uga qayb qaataan geeddi-socodka dimuqraadiyadda, gaar ahaan hirgelinta doorashada qof iyo codka ah ee heer dowlad-goboleed iyo heer federaal, isagoo ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka shacabka ee go’aaminta mustaqbalka dalka.
Sidoo kale, wuxuu dhiirrigeliyay dhallinyarada inay hormuud u noqdaan wacyigelinta bulshada, isla markaana la dardargeliyo ololaha doorashooyinka ee deegaannada.