Shabaab loo diyaarinayay inay weeraraan Itoobiya oo la duqeeyay + Khasaaraha

Jilib (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeymo diyaaradeed oo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay gobollada Jubbada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ee Jubbada iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo lala beegsaday kooxda Al-Shabaab.
Duqeymo is xig-xigay oo ka kala dhacay degmooyinka Sablaale, Kunyobarrow iyo deegaanka Yaaqbariweyne ayaa waxaa lagu beegsaday dagaalamayaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, iyada oo lagu dilay ugu yaraan ilaa 30 xubnood.
Ilo wareedyo amni ayaa sheegay in xubnahan lagu diyaarinayay goobaha lagu duqeeyay, ujeedkoodana uu ahaa inay weerarro ka fuliyaan gudaha Itoobiya, haseyeeshee laga hortegay qorshahooda, kadibna cagta la mariyay.
Sidoo kale, waxaaa la burburiyay xarumo muhiim ah oo ay ku jiraan kaydad hub oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la duqeeyay.
Dhinaca kale, duqeyn kale oo iyana ka dhacday degmada Jilib ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa lala beegsaday hoggaamiyeyaal ka tirsanaa Khawaarijta oo la socday gaari, kaas oo dhulka lala simay.
Horjoogayaashaas oo isugu jiray Soomaali iyo Ajaaniib ayaa saarnaa baabuurka la beegsaday, waxaana la sheegay inay u socdeen shir kooxda ah, balse kahor lala helay gantaal culus, halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in war rasmi ay kasoo saarto weerarkan cusub, soona bandhigto khasaaraha guud ee gaaray Al-Shabaab.
Muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo saaxibada caalamiga ah ayaa sare u qaaday howlgallada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyada oo laga soo hooyay guullo wax ku ool ah, maadaaama ciidamadu ay dib ula wareegeen deegaano muhiim ah oo laga saaray kooxda.
