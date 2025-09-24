24.9 C
Mogadishu
Wednesday, September 24, 2025
Wararka

Shariif oo ku dhawaaqay banaanbax weyn oo ka dhan ah dowladda Xasan

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka dowladda oo caawa shir jaraa’id ku qabtay Hotel Jazeera ayaa iclaamiyay mudahaaradyo waaweyn oo ka dhacaya magaalada Muqdisho.

Madaxweynihii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed, haatanna ah Guddoomiyaha Madasha Samatabixinta ayaa ku dhawaaqay in banaanbaxan oo uu sheegay inuu yahay mid nabadeed, uuna dhici doono maalinta Sabtida oo taariikhdu tahay 27 September 2025.

Shariif ayaa sheegay in bannaanbaxyada ay ka dhici doonaan saddex goobood oo kala ah Tarbuunka, Siinaay iyo Dayniile, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay isugu baxaan, si looga muujiyo diidmada gaboodfalada ay ku kaceyso

“Waxaan rabnaa in umadda Soomaaliyeed u sheegno anaga dagaal ma rabno, xabado ma sidano, cid aan dhib ku nahay ma lahan, waxaase garab taaganahay dadka la dulminayo ee Soomaalida ee aragtaan,” ayuu yiri Shariif.

Waxa uu intaas kusii daray “Madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo Soomaali meel ay joogto mudaharaad nabadeed, oo lagu diidan yahay falalka waxshinimida ah iyo dhul boobka ka socda magaalada Muqdisho.”

Sidoo kale, Madaxweynihii hore ee dalka ayaa tuugo ku tilmaamay dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo sheegay inay dhaaftay xuduudii sharci, isla markaana ay tahay in la iska qabto.

“Tuugada hadaanan ka hortagin guryaha ayay noogu imaanayaan, kuma joogsanayaan sidan. Waa is-mahdiyeen, oo xuduuda ayay dhaafeen, waxaa la rabaa in xadkoodii lagu celiyo,” ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.

Bannaanbaxan oo kusoo aadaya xilli xasaasi ah, ayaa noqon kar mid jid u fura kacdoon waqtigiisa ka soo hormara oo ka dhan ah dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh, xilli ay wajaheyso fadeexado dhul boob ah, kadib markii kumanaan shacab ah laga kiciyay dhulalkii danta guud.

Hoos ka daawo muuqaalka

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DEG DEG: Mucaaradka oo shaaciyay khasaare xoog leh oo kasoo gaaray dagaalkii maanta
QORAALKA XIGA
Daawo: Macalin Mahdi oo shaaciyay arrinta keentay dagaalka, una hanjabay mucaaradka
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved