Madaxweyne Xasan Sheekh oo deg-deg uga jawaabay baaqa mucaaradka + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qayb-galay caleema saarka Ugaaska guud ee Beesha Murusade Ugaas Cabdirisaaq Ugaas Cabdullahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracadde ayaa si deg-deg ah uga jawaabay baaq kasoo yeeray mucaaradka oo ku aadan in la dhex dhexeediyo iyaga iyo Madaxweynaha.
Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo madasha ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in siyaasiyiintu ay heshiin waayeen, sidaas daraadeedna ay dalbanayaan inay soo kala dhexgalaan odayaasha dhaqanka, si xal loogu helo is-mariwaaga ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka.
“Waxaan rabaa codsi aan wakiil uga aha saaxibadey oo ku aadan duubabka codsigaag oo ah in duubabka aysan bixin illaa la’iska arko oo talada siyaasadeed meel la’isla dhigo” ayuu yiri Madaxweynihii oee dalka.
Sidoo kale wuxuu kusii daray “Waxaan u baahanahay duubabka inay la wareegaan howsha siyaasiyiinta waa is indha buuxi waayeen waa la’is arkay waa la wada fariistay waxba waa la’isu keeni waayay marka duubabow taladii waa la’idinku soo celiyay wixii toosan adkeeya waxaan toosneen meesha ka saara”.
Intaas kadib waxaana isna hadalka qaatay Madaxweyne Xasan Sheekh oo munaasabadda ku sugnaa, wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo hadalkaas, isaga oo ugu baaqay dhaqanka inay doorkooda qaataan.
“Dhaqanka Soomaaliyeedow waa joogtaan maanta waana fursad ee qofkii khaldan gacanta qabta, kan saxanna garab istaaga”. ayuu yiri Xasan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in aysan jirin xaalad sababi karta in dalka uu burburo, balse siyaasaddu leeyahay is-rii xriix, ayna iska dhamaan doonto
“Dab kama kace looma baahno dowladnimadeena waa kortay siyaasaddu is jiid jiid iyo is riix riix waa leedahay annaga kan naga dhex jiro ma ah mid burburin, dumin ama balaayo dhaceyso waana dabeecad ay siyaasadda wadato wayna hagaageysaa” ayuu markle yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.