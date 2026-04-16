Mogadishu
Thursday, April 16, 2026
Sheekh Cali Wajiis oo ka cabanaya dhulboob iyo falcelin ka dhalatay

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cali Maxamuud Xasan (Wajiis) oo kamid ah golaha sare ee Culimada Soomaaliyeed oo qoraal soo saaray ayaa sheegaya inuu ka cabanayo dhulboob, isaga oo qayo dhaan u diray madaxda dowladda Soomaaliya.

Sheekha oo si weyn u difaaci jiray Dowladda Federaalka, kuna taageeri jiray howlaha burburinta ee dhulalka danta guud ayaa hadda waxaa gaartay cagafta, isaga oo markiisii bilaabay inuu ka cawdo dhul boob lagu hayo.

Qoraalka uu soo saaray ayuu ku sheegay in la boobayo dhulka Goofka Reer Ow Maxaad oo ku yaalla Daarusalaam, dhulkaas oo uu tilmaamay in la sharciyeeyay 1988, isla markaana ay boobayaan shaqsiyaad huwan magaca dowladda.

Cali Wajii ayaa ka digay  boobka dhulkaasi, wuxuuna dhinacyda doonaya ugu baaqay in Alle ka cabsadaan dhulkaas oo ay leeyihiin dad shacab ah.

“Ogeysiis muhiim ah. Dhulka Goofka Reer Ow Maxaad ee deriska la ah Jaamacadda Mugdisho Daarusalam ee Noolaoostada loo soo qaatay waa dhul shacab leeyahay oo la sharciyeeyay 1988 bishii Marso sidaas darteed dadka siyaasiyiinta, ganacsatada iyo gobolka Banaadir Ilaahey ha uga baqaano xoolaha dadka shacabkaana yaan magac aan jirin lagu boobin waa ceeb adduunyo iyo cadaab aakhiro” ayuu qoraalkiisa ku yiri Sheekh Cali Wajiis.

Dhinaca kale, falcelin xooggan iyo hadal-heyn ayaa ka dhalatay cabashada kasoo yeertay Sheekh Cali Wajiis oo horay u difaaci jiray dowladda, iyadoo dadweynaha ay siyaabo kala duwan uga hadleen cabashadiisa.

Faarax Biniin: “Aad baan u soo dhaweynayaa in dulmiga si caddaalad ah loo qaybiyo”.

Cabdisalaan Xasan: “La jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan may dhihi jireen?”.

Bashiir Cabdidaahir Cabdi: Cagaftii saaka ma qolkii Cali Wajiisbay hor taallaa”.

Cabdi Maxamed: “Shalay xaqdaradii uu dowladda ku taageerayey maanta markay soo gaartay miyuu xanuunka dareemay?”.

Si kastaba, Dowladda Soomaaliya ayaa haatan meelo badan oo kamid ah caasimada waxay ka sameysay burburin iyadoo maalmihii u dambeeyay cagta la mariyay xaafado ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Heliwaa ee gobolka Banaadir.

- Advertisement -
Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

