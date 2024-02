Sheekh SHARIIF ma beddeli karaa jihada uu baarlamaanka u wado dastuurka?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu badhtamaha uga jiraa doodaha dhameystirka dastuurka. Mashruuca dastuurka ayaa waayahan dambe noqday doodda ugu weyn ee taalla dalka.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa weli xoogga saaraya in baarlamaanka 11-aad uu noqdo midkii soo afjari lahaa taxanaha 12 sano jirka ee dastuurka. Xubnaha mucaaradka ayaa si weyn uga horyimid, waxayna sheegeen in dariiqa loo socdo uu yahay damac shaqsi ah.

Mucaaradka waxay ku doodayaan in aanay diidaneyn in dastuurka la dhameystiro, balse ay diidan yihiin sida howsha loo wado oo ay sheegeen in aanay xilligaan munaasabad aheyn iyo sidoo kale inay Madaxtooyada ka leedahay arrintaan dano shaqsi ah. Maamulka Puntland ayaa sidoo kale diidan qaabka loo wado dhameystirka dastuurka.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo dhinaca kale ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay tegay baarlamaanka, xilli ay doodaha dastuurka billow yihiin.

Iyada oo laga dharagsan yahay inuu Shariif-ku kamid yahay xubnaha sida weyn uga soo horjeeda qaabka loo wado howsha dastuurka.

Madaxtooyada Soomaaliya ayaa rajeynaysa in afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka la dhameystiro kahor 10-ka bisha soo aadan ee Maarso. Imaatinka Shariif Sheekh Axmed ee Golaha Shacabka ayaa dhalisay su’aalo ku saabsan inuu madaxweynihii hore isku dayayo in jihada loo socdo wax ka beddelo.

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey iskugu dayay inuu hor istaago qorshihii ay Villa Somalia ku beddelaysay habraaca codeynta dastuurka. Wuxuuna maalin kahor codeynta isku keenay ku dhowaad lixdan xildhibaan, laakiin maalintii codeynta tobaneeyo xildhibaan ayaa kusoo hartay dhinaca diidmada.

Maalmahan dambe waxaa jirtay aragti ah in Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhamaan xildhibaano ah in haddii ay baarlamaanka soo fariistaan inay ka hor tegi karaan jihada ay kooxda tallada haysa rabto in dastuurka loo dhigo.

Ma joojin karaan iyo jihada ma beddeli karaan, waa laba dood oo kala duwan. Uma badna in la joojin kara duufaanta socota ee baarlamaanka, iyada oo inta badan xildhibaannad ay sugayaan inay kusoo baxaan isku shaandheynta soo socota ee xukuumadda.

Balse madaxweynayaashii hore iyo xubnaha mucaaradka ee waaweyn waxay u badan tahay inay qodobbada qaar wax ka beddeli karaan, iyaga oo kaashanaya xildhibaanno laga yaabo inay qodobbada qaar ka qabaan aragti ka duwan midda Madaxtooyadda.

Dadka arrinta dastuurka ka hadlaya waxay qirayaan in madaxweyne Xasan Sheekh laga celin karin jihada uu hadda u socdo ee dastuurka, mucaaradkuna hadda ma abaabulna, isku aragti iyo danno ma wada ahan, dhaqaale ma jiro oo dowladdana waa cusub tahay oo badi xildhibaannadu dano gaar ah ayay leeyihiin.

Qodobbada ku jira afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka waxaa ugu muhiimsan inuu dalka yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, in la middeeyo doorashooyinka iyaga oo noqonaya qof iyo cod iyo inuu dalku yeesho labada xisbi.

Imaatinka Shariif Sheekh Axmed ee Golaha waxa uu dhinaca kale kobcin karaa doodda laakiin marxaladdan lagu jiro waa adag tahay ayaa la leeyahay in madaxweyne Xasan Sheekh loogaga adkaado baarlamaanka.