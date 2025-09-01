27.9 C
Mogadishu
Monday, September 1, 2025
Ra'yigaWararka

Sidee ayaa looga fal-celiyay go’aanka mucaaradka, Jubbaland iyo Puntland?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Fal-celin xooggan ayaa ka dhalatay go’aankii kasoo baxay Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ee ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka oo ku aadan xaaladda cakiran ee dalka, iyaga oo dalbaday in la gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, isla markaan si deg-deg ah loo qabto doorashada maamul-goboleedyada dalka.

Madasha ayaa caddeysay in aysan aqbali doonin muddo xileed dhaafsiisan doorashada Madaxweynaha Soomaaliya waqtiga loo asteeyay ee 15-ka May 2026.

“Si hubanti la’aan siyaasadeed looga badbaadiyo dalka, in waqtiga yar ee ka harsan muddo xileedka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha laga heshiiyo doorasho la hirgelin karo, loona dhanyahay, ka fiicantii tii 2022, heshiisna lagu yahay,” ayaa lagu yiri bayaan mucaaradka kasoo saaray shir labadii maalmood ee u dambeeyay ku yeelatay Muqdisho.

Sidoo kale waxaa go’aankan taageeray maamul-goboleedyada Jubbaland iyo Puntlnad oo iyagana warsaxaafadeedyo soo saaray, waxayna xoojiyeen baaqa mucaaradka ee ku aadan in la’isugu yimaado shir wadatashi ah oo ay sheegeen in lagu badbaadinayo dalka.

Haddaba sidee looga fal-celiyay go’aanka ay gaareen mucaaradka, Jubbaland iyo Puntland?

Cabdullahi Shire: “Kuwaan ma arkaysaan oo isku sheego inay yihiin mucaarad dowladda hadda joogto haddii ay meesha ka baxdo oo timaado dowlad kale, haddane berito waxay ku leeyihiin waxaynu nahay mucaarad badbaado qaran”.

Sheekh Axmed Bishaar: “Siyaasiyiinta baaga muudada ah ee ku midoobay “Madasha Dib-u dhaca Soomaaliyeed” wax kasta waan diidnay ayuu arrinkoodu dhaafi la’yahay”.

Sayd Cali Madaqey: “Waali cad ayaa timid iyo in wax la isku soo yeeriyo si magaalka qalqal looga abuuro”.

Saciid Mukhtaar: “Jubaland iyo Puntland iyaga ayaa caqabad ku ah dowlad dhiska Soomaliyeed”.

Maxamed Cabdullahi: “Jubaland iyadaa 15 sano mideysneyn khilaaf joogto ahiyo dagaallo soo noq noqday ayaa ka jiro midaas xal haloo helo “.

Shaafici Yuusuf: “100%, Puntland waa ku saxan tahay in loo midoobo inuusan dalku kala tagin, dastuurka lagu socda iyo garab istaaga samata bixinta Qaranka Soomaaliyee

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Ciidamo ka careysan Puntland oo qaaday tallaabo xasaasi ah
QORAALKA XIGA
Puntland oo laamaha amniga Kenya ka codsatay in ay soo qabtaan Prof. Cabdiwahaab
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved