Somaliland oo ku dhawaaqday amar si toos ah uga hor imaanaya go’aankii DF

By Guuleed Muuse
1 min.
Hargeysa (Caasimada Online) – Hay’adda Socdaalka ee Somaliland ayaa soo saartay habraac cusub oo socdaalka, kaasi oo si toos ah uga hor imanaya go’aankii kasoo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya, kaas oo hanaanka fiisaha ka dhigay hab online ah (e-Visa).

Habraacan cusub ee socdaalka Somaliland ayaa dhigaya in dadka kasoo degaya garoomada maamulka ay fiisaha soo gelitaanka ku bixiyaan gudaha garoomada ee maamulkaasi, ee uu ka mid yahay garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa

Maamulka Somaliland ayaa noqonaya maamulkii labaad ee si rasmi ah uga horyimaada nidaamka cusub ee dal-ku-galka Soomaaliya ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Hay’adda Socdaalka ee Somaliland ayaa sidoo kale shardi uga dhigtay qofka ajnabiga ah ee imanaya deegaanadeeda in uu haysto tigidhka labaashada ee safarka iyo in la helo cid damiin ah oo qaada mas’uuliyadiisa.

Qodobada kasoo baxay hay’adda socdaalka ayaa u dhigan sidan:

1. In qofka uu haysto Passport waqtigiisa dhicitaanku ay ka hadhsan tahay lix bilood iyo ka badan.

2. In qofku uu haysto tigidhkii labaashada ama tigidhkii safarka.

3. In uu caddeeyo in uu haysto dhaqaalihii uu ku joogi lahaa muddada uu Somaliland ku sugan yahay.

4. In la helo cid lagala xidhiidho ama Hotel uu ballan ka sii qabsaday.

5: Dadka asal ahaan Soomaaliga aha ama qurba joogta Soomaalida ah loogama baahna caddayn maaliyadeed ama tigidh noqosho.

6. Dadka soo degayaa waa in ay bixiyaan lacagta Fiisaha soo geli taanka oo ah mid lagu bixinayo goobaha ay Somaliland ka soo galeen.

Si kastaba, qofka wata baasaboorka shisheeye ee ku socda Somaliland iyo Puntland ayaa haatan ku qasbanaanaya inuu bixiyo labo lacagood oo dal ku gal ah mid ka e-Visa ee dowladda federaalka iyo midka garoomada labadaas maamul looga baahan yahay.

Puntland iyo Somaliland ayaa u arka go’aanka cusub ee dowladda federaalka mid looga leexsanayo lacago ay hore u qaadi jireen maamulladan. Inkastoo tani ay kordhinayso culayska dhaqaale ee dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

