Tallaabada ay DF qaaday kadib doorashada A/Madoobe oo dhalisay falcelin xooggan

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa meel adag iska taagtay dib u doorashada Axmed Madoobe, ayadoo xalay shir deg-deg ah oo ay yeesheen golaha wasiirada ay garyaqaanka guud ee dowladda ku fareen inuu maxkamadda sare ee dalka u gudbiyo dacwad ka dhan ah Axmed Madoobe.

Afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale oo qaraarka xalay soo baxay warbaahinta u akhriyay ayaa dul istaagay illaa saddex qodob oo lagu xaaraantinimeeyey gabi ahaanba doorashadii shalay ka dhacday Kismaayo.

Golaha wasiirrada ayaa qaraarkooda ku cadeeyey in doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka 3-aad ee Jubbaland ay labaduba baal-marsan yihiin shuruucda dalka, sidoo kalena uu dastuurka Jubbaland dhigayo in labo jeer ka badan uusan hal madaxweyne hoggaami karin maamulka, halka Madoobe uu is dooranayo markii 3-aad.

Tallaabadan ayaa waxaa ka dhalatay fal-celin xooggan, ayadoo dadka ka fal-celiyay ay ku kala aragti duwanayeen, oo qaarkood ay soo dhaweeyeen in lasoo xiro Axmed Madoobe, halka kuwa kalena u arkaan in go’aankan uu sii fogeynayo xalka xiisadda taagan.

Haddaba, sidee looga fal-celiyay arrintaan?

Ismaaciil Axmed Maxamed: “Axmad Madoobe ha lasoo xiro, Jubbaland shaqsi uma afduubnaan karto. Madaxweyne Xasan Sheekh dalkaan asagaa masuul ka ah.”

Yusra Cali ayaa tiri “Waa intii Farmaajo sheegi jiray un baad noo sheegtreb wax kale la imaada, Jubbaland State iyadaa xor u ah dastuurkiisa iyo doorashadooda.”

“2019 iyo 2024 isku ekaaa, Xasanow shalay ayay talo kula gudbooneyd markad sharci darada u sacab tumaysay adoo ku xumeeenaya Farmaajo,” ayuu yiri Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil.

Maxamed Deeq: “Been bad isu shegaysan Axmed Madoobe Kismaayo jooga soo xira hada wax haysaan.”

Xiis Mawliid ayaa sidoo kale wuxuu yiri “War umadiina ha u horseedina dhiig daata iyo dhibaato qas iyo qalaase horay qayrkeen inooga reebay.”

Cabdullaahi Axmed Xasan: “Bahasha yaan laga dhigin Hawiye iyo Daarood hadeey dhawdahay meel aysan kasoo noqon karin yaan la gaarsiin hala isku tanaasulo.”

“Sharci daro sharci daro loo cuskanayo, heshiiska doorashooyinka ay xukuumada cuskatay yaa ku heshiiyay oo isku raacsan, waxaa kaga daran xataa madaxweynaha ma saxiixin. Hal bowli ah nirig xalal ma dhasho,” ayuu yiri Aadam Maxamed Yuusuf.

Cumar Cali: “Axmed Madoobe way ka hoos baxdey markii hore inuu saxiixo ma aheyn. Inuu ka fikiro doorashadiisa so socota aheyd waqtigii Deni ka maqnaa sharciga cusub.”

Axmed Cabdullaahi Yuusuf ayuu sidoo kale yiri “Qodobka ah in aan hogaamiyaha la dooran karin labo mudo xileed wax ka badan hada dastuurka federaalka waa la badalay oo Xasan Sheekh waxaa uu rabaa in uu mar saddexaad dorashada isku soo taago Axmed Madoobe-na waxay na leeyihiin ma la dooran karo.”

“Inaad gobolka Gedo ciidan gaysaan bay aheyd oo Ethiopia wajahdaan hadaa tabar haysaan,” ayuu yiri Cabdiqafaar Sheekh Ibraahim.

Khaliif Cabdull Khaliif: “Mudane qodobadan aad tirinaysay waxay dhaqan-gali lahayeen 2026. Waxba kama quseyan sanadkan khaladadka aad galaysan waxaad jeebkiina kala so baxdeen ayaad inoo soo tabinaysaan.”