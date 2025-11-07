26.7 C
Mogadishu
Friday, November 7, 2025
CaalamkaWararka

TPLF iyo xukuumadda Abiy oo qarka u saaran dagaal culus – Maxaa cusub?

By Guuleed Muuse
2 min.
Bookmark
Bookmarked
Amhara Fano militia fighters walk in the ransacked terminal at the Lalibela airport in Lalibela, on December 7, 2021. - Residents of Lalibela, a city in northern Ethiopia home to storied medieval rock-hewn churches, are reeling from the recent occupation by the Tigray People's Liberation Front (TPLF) insurgent group. Until government forces drove them out last werk, the rebels looted homes and health facilities, while residents lost touch with the outside world due to cuts in transportation, electricity, banking and communications. (Photo by Solan Kolli / AFP)

Share

Addis Ababa (Caasimada Online) – Sarkaal sare oo ka tirsan hay’adaha amniga ee Tigray ayaa sheegay in dowladda federaalka Itoobiya ay duqayn diyaaradeed ku qaadday deegaanka ay maamulaan.

Sarkaalkan oo la hadlay BBC ayaa sheegay in weerarku ka dhacay meel ku dhow xadka u dhexeeya gobollada Tigray iyo Canfarta.

Sarkaalka Tigray ayaa sheegay in duqayntu ay sababtay dhaawacyo fudud iyo khasaare hantiyeed, isagoo tilmaamay in weerarka lagu bartilmaameedsaday saldhig ciidan oo ku yaalla deegaanka Milkaa, oo ku dhow xadka Canfarta.

Wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyay inay jebisay Heshiiskii Nabadda ee Pretoria, kaddib markii ay duqayntan fulisay.

Wararka ayaa intaa ku daraya in goobta la duqeeyay ay ku dhowdahay aag ay maamulka Canfartu hore ugu sheegeen in ciidammada Tigray ay weerarro ka gaysteen.

Tani waa xogtii ugu horreysay ee laga soo sheego iska hor imaad u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Tigray tan iyo markii dagaalkii hore lagu soo afjaray heshiiska Pretoria.

Heshiiskaas ayaa lagu sheegay in uu soo afjaray dagaal labo sano socday oo sababay khasaare naf iyo maalba leh. Si kastaba, labada dhinac dowladda Itoobiya iyo TPLF ayaa weli midba midka kale ku eedeeya inuu jebiyay heshiiskaas.

Ilaa hadda, ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Itoobiya oo ku saabsan dhacdadan. Sidoo kale ma jirto caddeyn madax-bannaan oo lagu xaqiijin karo weerarka.

Weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli maamulka Canfarta uu hore ugu eedeeyay ciidammada Tigray inay gudaha u soo galeen gobolkaas oo ay fuliyeen weerarro sababay khasaare baaxad leh.

War-saxaafadeed kasoo baxay maamulka Canfarta ayaa lagu sheegay in dad rayid ah ay barakaceen, halka maamulka Tigray uu gebi ahaanba beeniyay eedeymahaas.

Toddobaadkii hore, warbixinno ayaa tilmaamay dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo ay sameeyeen kooxo lagu magacaabo “Haaraa Mareet,” kuwaas oo lagu arkay magaalooyinka Magaale iyo Tonsaar.

Horey, ururka TPLF ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Itoobiya inay halkii ay khilaafaadka ku xallin lahayd wada-hadal siyaasadeed, ay ka dooratay in ay taageero iyo tababar siiso kooxo hubeysan oo ka howl-gala gudaha gobollada Canfarta iyo galbeedka Tigray.

Dhanka kale, Brigadier General Gebregziabher Bayyana, oo loo yaqaan Waddi Anxiru, kana mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Tigray ayaa sheegay inay hadda dhisayaan ciidan cusub.

Jeneraalka ayaa xaqiijiyay uu ku guda jiro dhismaha ciidan ka madax-bannaan ururka TPLF, isagoo tilmaamay inay doonayaan in ay gebi ahaanba ka madax-bannaanaadaan xisbigaas.

Wuxuu carrabka ku adkeeyay in ujeeddadoodu aysan ahayn inay dhisaan ciidan xisbi ama dowlad cusub u taagan oo keliya, balse ay doonayaan in TPLF laga saaro saameynta ay ku leedahay ciidamada Tigray.

Sidoo kale, wuxuu sheegay inay qorsheynayaan in afar qaybood oo ciidan ah laga dhiso xuduudaha u dhexeeya gobollada Canfarta iyo Tigray.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Maxay Puntland ka tiri ciidamadeeda ku biiray dowladda federaalka?
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved