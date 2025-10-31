27.1 C
Mogadishu
Friday, October 31, 2025
CaalamkaWararka

Trump oo ku dhawaaqay tirada qaxootiga dalkiisu qaadanayo 2026

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked
U.S. President Donald Trump speaks during a joint press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., September 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Share

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo caan ku ah siyaasaddiisa ka dhanka ah soogalootiga ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu sanadka soo socda aqbali doonto 7,500 qaxooti ah.

Qaxootigan ayuu sheegay inay kasoo jeedaan Koonfur Afrika, kuwaas oo badankoodu yihiin dadka aan madowga ahayn. Trump ayaa shaaca ka qaaday in kooxdan yar loo oggolaan doono inay degaan gudaha Mareykanka.

Trump ayaa weli kusii adkeysanaya xayiraaddii uu hore ugu soo rogay dadka doonaya inay dalkiisa qaxooti ahaan ku galaan.

Warqad Madaxweyne oo la daabacay Khamiistii ayaa lagu caddeeyay in siyaasadda diidmada soogalootiga aysan wax isbeddel ah ku imaan, marka laga reebo kooxdan gaar ah ee la oggolaanayo.

“Dadka la aqbalayo waa 7,500 qof oo laga soo xulanayo Koonfur Afrika, kuwaas oo ah dadka cadaanka ah iyo dhibbanayaasha kale ee lagu takooro dalkooda, sida uu dhigayo amarka fulinta ee lambarkiisu yahay 14204,” ayaa lagu yiri qoraalka rasmiga ah ee uu soo saaray Trump.

Tani ayaa noqonaysa tiradii ugu yartay ee Mareykanku qaxooti ku soo dhoweyo tan iyo 1980-kii.

Go’aankan cusub ayaa sii hurinaya muranka u dhexeeya Washington iyo Pretoria, iyadoo Koonfur Afrika horey u cambaareysay siyaasadda Mareykanka ee lagu kala soocayo dadka iyadoo lagu saleynayo midabkooda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF Soomaaliya oo lacago u dirtay ciidankii u badnaa oo ku sugan Puntland
QORAALKA XIGA
Cabdisaciid oo ka digay cawaaqib adag oo Soomaaliya wajahdo kadib dhaq-dhaqaaqa…
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved