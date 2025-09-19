Trump oo u gefay Soomaaliya, weerar xun ku qaaday Ilhaan Cumar

Wararka

By Guuleed Muuse
Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa weerar foolxun ku qaaday dowladda Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar.

Trump ayaa ku tilmaamay Soomaaliya dal “aan dowlad dhexe ka jirin” isla markaana ay ka jiraan gaajo, faqri, argagixiso iyo dagaal sokeeye.

Trump ayaa sheegay in 70% dadka Soomaaliyeed ay la tacaalayaan macluul. “Soomaaliya waa waddan kaalinta koowaad ka galay musuqa, laaluushka iyo tuuganimada,” ayuu yiri Trump oo Soomaaliya ku sheegay waddan aan xitaa Madaxweyne lahayn.

Sidoo kale, wuxuu mar kale ku celiyey eedeymo hore oo uu u jeediyey Ilhaan Cumar, kuwaas oo la xiriira soo gelideeda Mareykanka. “Ilhan Cumar sooma ahan tii walaalkeed guursatay si ay dhalashada Mareykanka u hesho”.

Trump ayaa si ka baxsan anshaxa siyaasadda ugu gefay Ilhaan, isagoo yiri “Alla maxaan wasaq soo dhaweysanay, haddana iyadaa noo sheegaysa sida aan waddankeena u maamuli lahayn.”

Hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Ilhaan Cumar, oo ka tirsan aqalka wakiillada Mareykanka ay dhowaan ka badbaaday isku day ciqaab siyaasadeed oo ay ku doonayeen xubno ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.

Dhanka kale, dhowr urur oo Mareykan ah iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Dimoqraadiga ayaa si adag uga jawaabay hadalka Trump, iyagoo ku tilmaamay mid naceyb ku dhisan oo lagu weerarayo qowmiyad gaar ah.

Ilhaan Cumar lafteeda ayaan weli si toos ah uga hadlin hadalladan kasoo yeeray Trump, balse horey ayay uga falcelisay weerarradiisa, iyadoo ku sheegtay inay tahay astaan u taagan halganka muhaajiriinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka.

Guuleed Muuse

