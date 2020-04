Turkiga oo ka hadlay nooca doorashooyinka Somalia iyo xilliga ay tahay inay dhacaan

Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Turkiga ee Soomaaliya, Mehmet Yılmaz ayaa wareysi uu siiyey laanta af-Soomaaliga ee VOA, waxa uu uga hadlay dhinacyo badan oo arrimaha gudaha Soomaaliya ah iyo sidoo kale xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya.

Hadaba maxuu ka yiri arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya?

Safiirka ayaa ugu horeyntii ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay wax u socdaan, waxuuna sheegay in doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ay yihiin ku aad muhiim ugu ah xasilloonida dalka.

“Sida aad ogtihiinba Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaalo sokeeyo, kuwaasi oo xanuun badan reebay, marka si xasaradahaas ay uga baxdo Soomaaliya, waxaa jira qodobo cad, waxaana ka mid ah dhisidda hanaan dowladeed, dowladdaas oo hanaan doorasho awooda ugu wareejisa dowladda ka dambeysa, waxay nala tahay in taani ay aad muhiim u tahay, maxaa yeelay waa qodabkaas kan la isku raacay ee Soomaaliya ka saaray dagaalka sokeeye,” ayuu yiri Mehmet Yılmaz.

Waxa uu sheegay in sharciga doorashooyinka ee dhawaan soo baxay uu yahay mid leh muhiimad gaar ah, waxuuna sababta ku sheegay inuu qorayo in ay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah.

“Dabcan way jiri karaan khataro ka imaan kara doorashadan, balse waxaan rumeysanahay xaaladani in ay tahay mid aad muhiim u ah, waxaan aamin sanahay in Soomaaliya ay dariiq wanaagsan ku taagant ahay, waxaana loo baahan yahay in sharciga doorashada lagu kabo shuruuc kale, waxaa sidoo kale muhiim ah in uu soo baxo sharciga axsaabta siyaasadda, kaas oo ay muhiim tahay in la isku duba rido nidaam ahaan, arrintaasna waxaan ka war heynaa in xukuumaddu ay hadda ku howlan tahay, waxaana aaminsanahay in sharciyadan lasoo dhameyn karo, doorashooyinkuna ay waqtigooda ku dhici karaan,” ayuu yiri safiirka Turkiga ee Soomaaliya.

Safiirka ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha doorashada Soomaaliya ay kala hadleen dhinacyo badan, sida guddiga doorashooyin iyo siyaasiyiin badan, balse waxa uu sheegay in aysan weli kala fadhiisan xukuumadda.

Mar wax laga weydiiyey in mucaaradka dowladda ay kala hadleen arrimaha doorashooyinka, waxa uu sheegay in dowladda iyo mucaaradka ay isku deyayaan in ay meel dhexe ka istaagaan.

“Mucaaradka Soomaaliya waxaan u aragnaa in ay sharci yihiin, sida xukuumaduba ay sharci u tahay, albaabadeenu way u furanyihiin waana is aragnaa, waan booqanaa, wayna nasoo booqdaan, waxaana kala hadalnaa xaaladda maalinlaha ah ee Soomaaliya,” ayuu yiri Mehmet Yılmaz safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya.