War cusub oo kasoo kordhay doorashada Koonfur Galbeed + Video

By Jamaal Maxamed
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta tallaabadii ugu dambeysay u qaaday doorashada Koonfur Galbee, isaga oo qalabka doorashada u diray deegaannada maamulkaas.

Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdikariin Axmed Xasan ayaa shaaca ka qaaday in 10 bishan oo ku beegan Axadda soo socoto ay doorashooyin qof iyo cod ah ka bilaaban doonaan Koonfur Galbeed, isla markaana lagu soo dooranayo goleyaasha degmooyinka ee maamulkaasi.

Cabdikariin ayaa xusay in 13 degmo oo ka kala tirsan Shabeellaha Hoose,Baay iyo Bakool loo qorsheeyay inay ka dhacdaan doorashooyinka, si ay dadweynaha uga qayb-galaan una soo doortaan goleyaashooda deegaanka.

Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in dhammaan ay diyaariyeen goobaha doorashooyinka iyo shaqaalihii ka shaqeyn lahaa, si loo guda galo.

“Waxaan asteynay goobihii waxaan diyaarinay shaqaalihii oo tababaro siinay waxaan isku daba ridnay dhammaan wixii loo baahnaa” ayuu yiri Cabdikariin.

Waxaa kale oo uu carrabka ku dhuftay in deegaannada Koonfur Galbeed ay iska diiwaangeliyaan illaa 400 oo kun, ayna diyaar u yihiin inay codeeyaan.

“Dad ka badan 400 oo kun oo diiwaangashan South West ayaa waxa ay rabaan inay qayb ka noqdaan doorashada soo socota,” ayuu sii raaciyay.

Koonfur Galbeed ayaa haatan ku jirta xilli xasaasi ah, waxaana socda lolan ku aadan doorashada madaxtooyada, iyada oo Xisbiga Cadaaladda iyo Wadajirka tartanka ku metalayo guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

