War cusub oo kasoo kordhay doorashooyinka qof iyo codka ah ee PUNTLAND

By Jamaal Maxamed

Garoowe (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Puntland, Cabdi Faarax Saciid (Juxa) oo Wariyeyaasha kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay doorashada maamulkaasi oo uu weli ka taagan yahay muran xoogleh.

Juxa ayaa shaaca ka qaaday in haatan uu si guul ah kusoo dhammaaday wejiga kowaad ee hannaanka doorashooyinka qof iyo cod oo lagu doortay goleyaasha degmooyinka.

Wasiirka ayaa ku faanay in xukuumaddu ay dadaal badan gelisay sidii ay uga mira dhalin laheyd dimuqaaraddiyada iyo inay dadweynaha codadkooda dhiibtaan.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in hannaankaan uu ku dhisan yahay xisbiyada badan oo qof iyo cod ah, laguna tijaabiyay 33 degmo oo ka tirsan Puntland, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay guul ay gaartay Puntland oo ah hooyada federaalka Soomaaliya.

Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in go’aankooda uu yahay in aan dib loogu noqon doorashadii hore, ayna ka dhabeyn doonaan in dadweynuhu soo doortaan hoggaankooda.

Doorashooyinkii hore ayuu aad u dhaliilay, isaga oo uu tilmaamay inuu ka jiray musuq-maasuq, isla-markaana la bixin jiray laaluush, haddase ay meesha ka saarayaan.

“Waxaan marna suurta-gal ahayn, oo reer Puntland aysan u qalmin in qolkii madoobaa ee mugdiga ahaa, ee dhabarka la isu xoqayay ee lacagta laaluushka ah lagu tirinayay in dib loogu noqdo marnaba suurta-gal maaha” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Puntland.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo weli dood xoogan ay ka taagan tahay go’aanka madaxtootada, waxaana ka horyimid xubnaha mucaaradka iyo Isimada Dhaqanka oo iyaguna ku taliyay in sidii hore lagu wado doorashada, maadaama waqtigii uu dhamaaday.

Si kastaba, Puntland ayaa laga dareemayaa dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo xoogleh, waxaana inta badan gudaha magaalada Garoowe ku sugan xubnaha mucaaradka oo iyaguna kulamo ka wada magaaladaasi, balse lama oga sida ay wax noqon doonaan.