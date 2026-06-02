29.9 C
Mogadishu
Tuesday, June 2, 2026
Wararka

Wararkii ugu dambeeyay doorashada guddoonka iyo hoggaanka K/Galbeed

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhaba (Caasimada Online) – Waxaa maanta si rasmi ah u bilaabanaya qabashada araajida musharrixiinta u tartamaysa xilalka guddoomiyaha Golaha Wakiillada maamulka Koonfur Galbeed iyo ku-xigeennadiisa, iyadoo doorashada guddoonka la qorsheeyay inay qabsoonto 4-ta bishan Juun, oo ku beegan maalinta Khamiista, sida uu hore u shaaciyay guddiga doorashooyinka.

Sidoo kale, maanta ayaa la filayaa in guddigu soo bandhigo liiska musharrixiinta buuxisay shuruudaha tartanka, taas oo caddeyn doonta tirada iyo magacyada xubnaha ku loollamaya xilalka guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo ku-xigeennadiisa.

Doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa ah tallaabo muhiim u ah geeddi-socodka doorashooyinka Koonfur Galbeed, maadaama xubnaha la doorto ay hoggaamin doonaan fadhiyada lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaas.

Jadwalka guddiga ayaa muujinaya in doorashada Madaxweynaha dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed la qabto 10-ka bishan Juun. Hase yeeshee, lama oga in jadwalkan uu isbeddel ku imaan karo, inkastoo guddiga doorashooyinka uu weli ku adkeysanayo waqtigii uu hore u shaaciyay.

5-ta iyo 6-da Juun ayaa loo qorsheeyay qabashada araajida musharrixiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Koonfur Galbeed, taas oo socon doonta muddo laba maalmood ah.

7-da Juun ayaa la shaacin doonaa liiska kama dambaysta ah ee musharrixiinta u tartamaya hoggaanka maamulka, halka 8-da Juun ay musharrixiintu jeedin doonaan khudbadahooda ololaha doorashada.

Dhinaca kale, Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha ayaa maanta magaalada Baydhaba tababar uga furay xildhibaannada cusub ee Golaha Wakiillada Dowlad-Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Tababarkan oo ku saabsan habraacyada doorashooyinka iyo sharciyada baarlamaanka ayaa waxaa furay Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, Saadiq Abshir Garaad.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Puntland oo ku hanjabtay inay gacan bir ah ku qabaneyso mucaaradka Deni
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved