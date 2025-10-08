28.9 C
Mogadishu
Wednesday, October 8, 2025
Wararka

Wasiir Fiqi oo si kulul ugu jawaabay Sheekh Shariif

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi oo qoraal soo saaray ayaa si kulul ugu jawaabay xubnaha mucaaradka, gaar ahaan Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed oo xalay khudbad ku weeraray madaxda dowladda.

Shariif ayaa jeediyay hanjabaad culus, isaga oo farriin kama dambeys ah u diray madaxda xilka haysa ee mar kasta u jawaaba siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeedo, isaga oo ugu goodiyay inay is arki doonaan oo ay is baran doonaan.

“Kuwa qabiilka lagu abaabulay ee beenta loo sheegay qabiil qaran waa ku dumaa ee kuma dhismo, taariikh haddii ay noqotana waa is naqaanaa inta aanan caloosha soo qufin hala aamuso, haddii la aamusi waayo qof walba waxa uu yahay ayaan sheegeynaa” ayuu yiri.

Sidoo kale wuxuu intaas ku daray “”Kuwa xilka lagu siiyay inay nasoo caayaan meesha ay gali lahaayeen ayaa leyska rabaa, howsha kaftan waa soo dhaaftay aniga iyo Xasan waan is naqaanaa”.

Intaas kadib waxaa soo jawaabay Wasiir Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in xubnaha Madasha Samatabixita ay ka dhammaadeen xikmadihii, kadibna ay bilaabeen inay duruurfa uga faa’iideystaan dadka danta yar, sida uu hadalka u dhigay.

Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in mucaaradka hadda uusan lahayn ajende siyaasadeed, isla markaana ay rabaan in dalka ay galayaan fowdo horleh

Xubnihii Madasha ku haray xikmaddii waa ka sii yaraanaysaa, maalin walba umadda horteeda ayay ku ceeboobayaan. Oday Waayeel kaarkiisa in ay xoqdaan ayay isku dayeen waxay sababtay saldhig booliis in ay weeararaan, haddana maamo weyn ayay keeneen, waxay dadka uga faa’idaysanayaan duruufta, umaddana kama xishoon, waxay la’yihiin ajende siyaasadeed oo ay umadda la horyimaadaan” ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Waxaan wadaynaa in aan kashifna ajende la’aantooda, siyaasad xumadooda iyo in aysan danta umadda ka shaqaynayn!”.

Si kataba, Mucaaradka iyo dowladda ayaa si weyn isku haayo, waxaana khilaafkooda uu ka dhashay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Siyaasiga DF u xulatay madaxweynaha maamul cusub oo loo dhisayo Jubaland
QORAALKA XIGA
War cusub oo kasoo kordhay khilaafka DF iyo HirShabelle
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved