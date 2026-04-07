28.1 C
Mogadishu
Tuesday, April 7, 2026
Wararka

Wasiir Jaamac oo qaatay shahaado musharraxnimo

By Jamaal Maxamed
1 min.
Baydhaba (Caasimada Online) –  Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta gudoonsiiyay shahaado musharaxnimo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo u sharraxan soo buuxinta kursiga Golaha Shacabka ee Hop#204.

Kursigan oo muddo banaanaa ayaa waxaa horay ugu fadhiyay Xildhibaan Isaaq Cali Subag, iyada oo hadda la’isla gartay in la soo buuxiyo.

Subag ayaa la sheegay in muda laba kala fadhi ah aanu xaadirin baarlamanka, taas oo hadda keentay in is-faham laga gaaro in lasoo buuxiyo kursigiisa.

Wasiir Jaamac ayaa waxaa la tartami doono Cabdirisaaq Cabdullaahi Nuur oo isna qaatay shahaadada musharraxnimada, iyada oo isla maanta ay dhici doono doorashada.

“Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha ayaa maanta shahaadada musharaxnimada guddoonsiiyey musharaxiinta u tartamaya kursiga HOP#204, kaas oo horay uga bannaanaa Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Doorashada kursigan ayaa galabta ka dhici doonta magaalada Baydhabo, oo ah xarunta Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.  Waxaa ku tartamaya musharaxiinta kala ah: Cabdirisaaq Cabdullaahi Nuur iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay guddiga doorashooyinka.

Wasiir Jaamac horay ayuu kursigaan u raadiyay waxaase ka hortaagnaa maamulka Cabdicasiis Lafta-gareen, oo dhawaan laga saaray Baydhaba.

Dhinaca kale, Xildhibaankii ku fadhiyay kursigan ee Isaaq Cali Subag oo isna qoraal ku diray guruubka WhatsApp-ka ee Golaha Shacabka ayaa ku dooday in kursigiisa #HOP204 laga dhacay, isla markaana uusan waxba ka ogeyn in maanta Baydhabo loogu dooranayo Cabdulqaadir Maxamed Jaamac

Waxaa kale oo uu intaas ku daray uusan kursigiisa ka tanaasulin ama iibsan, uuna kasoo horjeedo doorashada ka dhaceysa Baydhabo

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

