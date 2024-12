Wax badan ka ogow Muqdishada sugeysa duqa cusub ee caasimadda?

Muqdisho (Caasimada Online) – Duqa Magaalada Muqdisho ee cusub, Maxamed Axmed Amiir, waa aqoonyahan iyo oday xilliyo kala duwan soo shaqeeyay. Wuxuu ka mid yahay dadka aamminsan in xaajada la rogrogo oo la isku dayo in dhan walba laga eego si xalkeeda loo helo.

Waxaan ku kalsoonahay haddii taageerada uu mudan yahay uu ka helo shacabka Muqdisho iyo Dowladda Federaalka in uu caasimadda horumarin kari doono.

Xataa asaga oo aan wax baarbaarin qofka Xamar dhex mara, waxaa uu arkayaa in barakacaayshu ay xal u baahan yihiin, in loo baahan yahay in saboolnimada lala tacaalo, in magaaladu aanay lahayn beero nasasho, in aan dhallinyaradu haysan garoommo loo asteeyay oo ay ku cayaaraan, in aan xeebaha yar ee lagu dabaalan karo aan nadaafaddoodu wanaagsaneyn iyo in dhismayaasha Dowladda ee burbursan ay u baahan yihiin in dib loo dhiso haddii kale qummaati loo dumiyo ama ugu yaraan deyr qariya lagu wareejiyo.

Daadka iyo biyo degeenka sida balliga noqda iyaguna waa dhibka xilliga roobka.

Si loo sahlo isu socodka magaalada waxaa u baahan in su’aal la geliyo qiilka amni ee ku jira in waddo muhiim ah laga dhex dhisto Ganjeello sidii in ay tahay guri qof leeyahay.

Horumarka iyo isu socodka Muqdisho hey’adaha ogaal la’aan cuuryaamiyay ee waddooyin muhiim ah ka dhex dhistay gidaar ay ganjeello saaran tahay waxaa ka mid ah Xarunta Gobolka Banaadir, Wasaaradda Maaliyadda iyo Bankiga Dhexe, He’adda Nabad Sugidda oo dhowr degmo midba cad ka goosatay iyo qaar kale.

Saddexdaas hey’adood aagga ay magaalada ka goosteen marka la isu geeyo bedkiisu kama yara Degmooyinka Gobolka banaadir qaarkood, waana ka mid sababta ay degmooyinka Kaaraan, Cabdicasiis iyo Shibis qeybo ka mid ah ay kor ugu kici la’ yihiin marka la barbardhigo degmooyinka haysta ganacsiga iyo isu socodka xorta ah.

Waxaa intaa dheer in dhulkaas weyn ee he’ydahaasi ay qiil amni dartiis u goosteen in xataa gudahiisa aanay ka muuqan bilic caasimadeed.

Intaasi waa af billowga howlaha ku hor yaalla, ayada oo aan loo gelin xuquuqda matalaadda siyaasadeed ee dadweynaha Gobolka Banaadir iyo in ay doortaan, sidii aad adiguba u tiri, Duqii adiga ku beddeli lahaa ama aan kuugu daree ay adiga kaaga dhigaan mid codkooda iyo rabitaankooda ku fadhiya xafiiska.

Guddoomiye Amiir soo dhowow.

Allah ha kugu guuleeyo xilgudashada.

W/Q: Yuusuf Garaad