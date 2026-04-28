Wiilka Jawaari oo dhaq-dhaqaaq culus ka bilaabay Baydhabo + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Baydhabo (Caasimada Online) – Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) oo ah wiilka guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Federaalka Soomaalya ee geeriyooday ayaa haatan dhaq-dhaqaaq siyaasadeed ka bilaabay magaalada Baydhabo oo uu ka socdo ololaha doorashada Koonfur Galbeed.

Cabdicasiis Jawaari oo ah musharrax madaxweyne Koofur Galbeed ayaa dhawaan gaaray magaalada Baydhabo, si uu qayb noqda doorashada ka dhaceysa magaaladaasi.

Musharraxa ayaa maanta la kulmay hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo kusoo dhaweeyay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Baydhabo.

Kulanka oo ahaa wadatashi aayaa waxa ay labada dhinac uga wada-hdleen xaaladda guud ee siyaasadeed, geeddi-socodka doorashooyinka iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wadajirka iyo xasilloonida deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Hoggaamiyaha KMG ee dowladdu magacowday oo madasha ka hadlay ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ay ku dhacaan jawi hufan, caddaalad ah, isla markaana waafaqsan shuruucda dalka.

Dhankiisa musharax Madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta diirran, wuxuuna carrabka ku adkeeyay sida ay uga go’an tahay ka qayb qaadashada horumarinta dowladnimada, nabadda, iyo dib-u-dhiska Soomaaliya.

Si kastaba, Kulankaa ayaa qeyb ka ah dadaallada socda ee ku aadan qabsoomidda doorashada Koonfur Galbeed oo haatan si weyn isha loogu hayo, maadaama lasoo dooran doono baarlamaan iyo madaxweyne cusub oo beddalaya maamulkii hore ee madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen.

QORAALKII HORE
Xog: Odayaasha dhaqanka oo caawa la kulmaya mucaaradka + Ujeedka
QORAALKA XIGA
Xubnaha fulinta ee Xisbiga JSP oo gaaray Jowhar + Qorshahooda
