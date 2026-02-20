28.9 C
Xamaas ‘oo si qarsoodi ah’ u dooranaysa hoggaamiye cusub

By Guuleed Muuse
FILE - In this Monday, March 23, 2015, file photo, Palestinian masked militants of Izzedine al-Qassam Brigades, a military wing of Hamas, take part in a parade to mark the 11th anniversary of the Israeli assassination of Hamas spiritual leader Sheikh Ahmad Yassin in Gaza, in the northern Gaza Strip. Egypt's state news agency is reporting a court has overturned a decision naming Hamas a terrorist organization. The MENA news agency reported Saturday that the Urgent Matters Appeals Court made the decision. They cited a lack of jurisdiction for overturning the early court's ruling. (AP Photo/Adel Hana, File)

Gaza (Caasimada Online) – Xamaas ayaa si rasmi ah u gada-gashay doorashooyin qarsoodi ah oo lagu dooranayo hoggaanka sare ee ururka.

Doorashadan ayaa la sheegay in Xamaas ay si qarsoodi ah uga wado qaybo ka mid ah Gaza, Daanta Galbeed iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaalla dalalka dariska ah.

Doorashooyinkan ayaa lagu soo xulayaa xubno ka tirsan hoggaanka sare ee ururka, iyadoo habka doorashada ee Xamaas ay inta badan tahay mid gudaha ah, waxaana codka dhiibta xubnaha ururka iyo goleyaasha la shaqeeya.

Ma aha doorasho dadweyne oo ay ka qayb-galaan shacabka guud, balse waa hannaan ay ku doortaan hoggaankooda sare si waafaqsan nidaamka ururka u degsan.

Natiijooyinka doorashadan ayaa muujin kara jihada hoggaamineed ee Xamaas qaadan doonto mustaqbalka dhow, xilli ay socdaan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka Gaza. Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dhinacyada ka shaqeynaya wada-hadallo ku saabsan maamulidda Qasa marka uu dagaalku joogsado.

Doorashadu waxay ku soo beegmaysaa xilli ay Israa’iil dishay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashii sare ee Xamaas, kadib weerarkii 7-da October 2023 ee ay kooxda ku qaaday koonfurta Israa’iil. Weerarkaas ayaa sababay dagaal ballaaran oo weli ka socda Marinka Gaza, kaas oo sababay khasaare naf iyo maalba leh.

Tan iyo markaas, duqeymo iyo dagaallo dhulka ah ayaa si joogto ah uga socday Gaza, iyadoo Israa’iil sheegtay inay bartilmaameedsanayso kaabeyaasha milatari ee Xamaas. Dhanka kale, xaaladda bini’aadannimo ee Gaza ayaa si weyn uga sii dartay, iyadoo malaayiin qof ay wajahayaan barakac iyo baahi ba’an.

Xamaas ayaa horey u lahayd qaab dhismeed hoggaamineed oo ka kooban garab siyaasadeed iyo mid milatari, iyadoo hoggaanka sare lagu soo doorto muddo cayiman.

Hoggaamiyaha cusub ayaa la filayaa in dhawaan la shaaciyo, waxaana uu xilka hayn doonaa muddo hal sano ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan kooxda.

Doorashadan ayaa si dhow isha loogu hayaa, maadaama ay saameyn ku yeelan karto mustaqbalka wada-hadallada iyo jihada siyaasadeed ee Gaza. Si kastaba, nooca hoggaamineed ee la doorto ayaa go’aamin kara sida ay Xamaas uga falcelin doonto dadaallada dib-u-dhiska, xabbad-joojinta iyo wada-hadallada caalamiga ah.

