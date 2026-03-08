27 C
Mogadishu
Sunday, March 8, 2026
Wararka

Xasan oo ku dhawaaqay dhaqan-gelinta dastuurka cusub oo qeyb ka tahay muddo kororsi

By Guuleed Muuse
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u saxiixay nuqulka dastuurka cusub ee Soomaaliya, isaga oo ku dhawaaqay dhaqan-galkiisa.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo warbaahinta kula hadlay madasha saxiixa dastuurka ee Qasriga Madaxtooyada ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay dowladdu bilaabi doonto dhaqan-gelinta dastuurka cusub ee dalka.

Madaxweynaha ayaa xusay in dastuurkan uu saldhig u noqon doono xoojinta hay’adaha dowladda, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo horumarinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya.

Waxa uu tilmaamay in geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka uu ahaa mid dheer oo soo maray marxalado kala duwan, isla markaana ugu dambeyn ay ansixiyeen labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.

“Maanta waxaa soo gaba-gaboobay safarkii dheeraa ee dib-u-eegista Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo muddo dheer ku-meel-gaar ahaa, isla markaana ay dhowaan ansixiyeen Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Ilaahey idankiis, maanta wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaya dhaqan-galkiisa,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Munaasabadda saxiixa dastuurka cusub ayaa waxaa ku wehliyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo guddoomiyeyaasha guddiyada dib-u-eegista dastuurka.

Dastuurkan oo toddobaadkii hore ay ansixiyeen labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in muddo-xileedka madaxweynaha uu noqdo shan sano, halka uu hore uga ahaa afar sano.

Arrintan ayaa ka dhigan in hal sano oo dheeraad ah uu qaadan karo Madaxweyne Xasan Sheekh, oo haatan ku jiray bilihii u dambeeyay ee muddo-xileedkiisa, iyadoo mucaaradka si adag uga horyimaadeen wax-ka-beddelka dastuurka.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

