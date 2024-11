Xildhibaannada metela Jubbaland oo qaadacay go’aankii uu maanta gaaray barlamanka

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada kasoo jeeda Jubbaland ayaa goordhoweyd qaadacay shuruucda la xiriirta doorashooyinka ee baarlamaanka la horgeeyay, kuwaasi oo maanta la ansixiyey habraaca fadhiyadooda.

Illaa 35 Xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee ka soo jeeda Jubbaland ayaa sidoo kale qaadacay tallaabadii guddiga kumeel-gaarka loogu saaray diyaarinta xeerarka doorashooyinka, taas oo ah mid baalmarsan dastuurka.

“Xildhibaanada waxay si adag uga soo horjeedaan, una cambaareynayaan in xeerarka doorashooyinka, xisbiyada, guddiga doorashooyinka la horkeeno labada aqal ee baarlamaanka, maadaama aan lasoo marin habraacii sharciga ahaa ee goleyaasha lagu horgeyn lahaa,” ayey Xildhibaannada Jubbaland ku metela baarlamaanka ay ku yiraahdeen war-murtiyeed ay soo saareen maanta.

Xildhibaannada ayaa taageero weyn u muujiyay doorashada uu maamulka Jubbaland galayo, taasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid waafaqsan sharciga iyo dastuurka dowladda Federaalka iyo kan Jubbaland.

“Waxaa nasiib darro iyo lama filaan ah in anagoo weli ku hawlan xal u helida iyo isuo soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafka u dhexeeya Jubbaland iyo Federaalka in xukuumadda DFS iyo guddoonka labada aqal ee sharci-dejinta ay qaadaan tallaabooyin shrci darro ah oo sii hurinaya khilaafka, iyadoo ay waajib ku aheyd inay xalka qeyb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wadatashiga aan ku jirno,” ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka.

Xildhibaannada ayaa tilmaamay in ficiladan ay calaamad muuqata u yihiin in dowladda federaalku iska indho tireyso xaqiiqada iyo in aanay jirin cid ay ixtiraam u hayso, kuna sifoowday oraahdeedii aheyd “loo joojin maayo”.

Xildhibaannada ayaa sidoo kale waxay war-murtiyeedkan kusoo saareen qodobo dhowr ah oo ku saabsan dhinacyada; siyaasadda iyo amniga iyo weliba baaq ku socda dowladda federaalka Soomaaliya.

Hoos ka aqriso qodobadda war-murtiyeedka