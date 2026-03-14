26.6 C
Mogadishu
Saturday, March 14, 2026
Wararka

Xisbiga Sheekh Shariif oo lacag siiyay dhalinyaradii Bajaajleyda ee ay xirtay DF

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa galabta lacag ku wareejiyay qaar kamid ah dhalinyaradii Bajaajleyda ee maalmahan u xirnaa dowladda, kuwaas oo maanta xabsiga laga sii daayay.

Ugu horreyn xisbiga ayaa soo dhaweeyay sii deysmada dhalinyaradan, isaga oo sidoo kale u muujiyay garab istaag wayn.

“Walaalaheenna haddii ay xirnaayeen waxay xirnaayeen iyaga oo sharaf leh, waxa lasoo daayay, iyaga oo sharaf leh” ayuu yiri mas’uulka u hadlay Xisbiga Himilo Qaran.

Sidoo kale, wuxuu ku wareejiyay isaga oo wakiil ka ah Sheekh Shariif lacag uu xisbiga ugu talagalay dhalinyaradan inay ku ciidaan, iyaga iyo carruurtooda.

“Waxaan u imaanay inaan garab istaag u muujino dhalinyaradan, sidaas daraadeed aniga oo wakiil ka ah madaxweynihii tododaad ee JFS Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xisbigiisa waxaan ku wareejin doonaa lacag xaqul-ciid ah, si ay ciyaalkooda ula ciideystaan” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Goor sii horreysay oo maanta ah Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sii deysay dhalinyaradan, kadib markii ay ku weysay wax dambi ah, sida ay sheegeen qaarkood oo la hadlay warbaahinta madaxa bannaan.

“Dambiga nalagu haystay waxaa waayay banaanbax aan qabanay oo aan ku ku diideynay qiimaha shidaalka oo kor u kacay, shicibka Soomaaliyeed oo dhib ku qabay dartood ayaan u sameynay” ayuu yiri yiri Saan Miyaa oo ka mid ah ragga asii daayay

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Maanta Maxkamadda Gobolka Banaadr ayaa nala geeyay ugu dambeyn waxay nasoo siisay xorriyadeenna, maadaama wax dambi ah nalagu waayey”.

Horay Booliska Soomaaliya ayaa dhalinyaradan usoo xir-xiray, iyada oo xarrigooda uu dhaliyay dhaleeceyn xooggan, waxaana cambaareeyay xubnaha mucaaradka oo siyaabo kala duwan uga hadlay beegsiga Bajaajleyda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Ciidamada ka soo horjeeda Lafta-gareen oo dagaal kula wareegay magaalada…
QORAALKA XIGA
Putin oo Trump u bandhigay qorshe yaab leh oo ku saabsan Iiraan + Jawaabta Trump
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved