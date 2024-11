Xog: Axmed Madoobe iyo Xamsa oo qaaday tallaabooyin hoos u dhigaya xiisada – Maxaa socda?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka qaaday ciidamo iyo gaadiid dagaal oo maalmihii lasoo dhaafay uu heegan geliyey, si garoonka aysan uga degin wafdi ka socda dowladda federaalka, sida ay Caasimada Onlime u xaqiijiyeen ilo wareedyo ku sugan Kismaayo.

Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa la sheegay in si buuxda uu uga baaqday safar uu ku tegi lahaa Kismaayo, kaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka baaqday, kadib markii Axmed Madoobe ciidan badan ku diyaariyey garoonka, si wafdiga Xamsa ay uga hortagaan.

Sidoo kale waxaan xog ku helnay in la kala diray oo xeryahoodii dib loogu celiyey ugu yaraan 300 oo askari oo la qorsheeyey in Ra’iisul Wasaare Xamsa ay Kismaayo ka dejiyaan, iyagoo adeegsanaya awood, halka Axmed Madoobe uu ciidan kale oo awood leh ku diyaariyey garoonka, si damaca DF ay uga hortagaan.

Hadda waxaa la sheegay in xiisadu qabowday oo Axmed Madoobe uu shaqaalaha iyo maamulka garoonka Kismaayo ku wargeliyey in shaqadooda ay sidii caadiga aheyd u wataan, isagoo ka dulqaaday ciidankii, isla markaana u fasaxay in diyaaraduhu soo degaan markii la hubiyo waxa ay sidaan.

Ergo ka socota dowladda Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhexdhexaadin ka dhex waday Jubaland iyo Dowladda federaalka, inkastoo aan la shaacin wax natiijo ah, hadana waxay tageen Kismaayo iyo Muqdisho, iyagoo la kulmay Xasan, Xamsa iyo Axmed Madoobe.

Waxaa jira warar aan aad u soo shaac bixin oo sheegaya in la isku fahmay in Axmed Madoobe iyo Xamsa Barre ay kulmaan, inkastoo aan la shaacin goobta uu kulankaasi ka dhici doono, maadaama Axmed Madoobe uu wafdigaan u sheegay in damaanad qaad amni u heysan inuu tago Muqdisho.

Xubnaha wafdiga ah ee ka yimid dalka Kenya ayaa doonaya in labada dhinac aysan la kala safan, balse ay gaaraan xal rasmi ah, sida ay noo xaqiijiyeen siyaasiyiin xog ogaal u ah wadahadalada ay garwadeenka ka yihiin wafdigaan.

Dowladda Federaalka iyo Jubbaland ayaa isku heysta khilaaf ka bilowday doorashooyinka, Axmed Madoobe ayaa diiday in dalka loo jiheeyo doorasho qof iyo cod ah, isagoo taas bedelkeeda doonaya inuu qabsado doorasho dadban oo uu ku soo baxo mar kale.

Wafdigaan ka socda Kenya ayaa la sheegay in Madaxweynaha Jubaland ay dalbadeen in dhaqdhaqaaqa doorashada uu joojiyo inta xiisadaan ay xalkeeda ku jiraan, waxaana la sheegay in Axmed Madoobe uu aqbalay dalabkaas.