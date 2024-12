Xog: Axmed Madoobe oo qarka u saaran inuu is casilo kadib weerar dhaqaale oo 4 jiho ah

Kismaayo (Caasimada Online) – Dhibaatooyin ay sababtay cunaqabateynta ay dowladdu saartay Jubbaland ayaa ka taagan magaalada Kismaayo, waxaana suurtagal ah in caqabadahaas ayaa sababaan inuu is casilo hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe, sida ay saadaalinayaan xubno ka faallooda siyaasadda gobolka.

Afar caqabadood oo culus ayey sababtay cunaqabateynta ay dowladda Soomaaliya saartay maamulka Jubbaland, kuwaas oo laga dareemay magaalada Kismaayo, wixii ka dambeeyey markii uu qarxay khilaafka maamulkaas kala dhexeeya dowladda federaalka.

Dhibaatooyinka ka taagan Jubbaland oo salka ku haaya dhaqaale la’aan ka dhalatay cunaqabateynta dowladda federaalka ayaa saameeyey maamulka Jubbaland, shacabka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan reer Jubbaland, hoggaamiyaha maamulkaas ayaa maalin kasta raadiya dhaqaale uu shaqada ku kala furdaamiyo.

Afar dhinac oo dowladda federaalka ay cunaqabateyn ka saartay maamulka Jubbaland ayey dhibaatooyinkaan ka imaanayaan, waxaana la xaqiijiyey in si rasmi ah ay arrintaan u saameysay hoggaamiyaha maamulkaas, ilaha dhaqaale ee Axmed Madoobe laga daariyey ayaa kala ah:

1-Dhaqaalihii ka imaa jiray dowladda Federaalka, waa caqabadda 1-aad ee uu wajahay Axmed Madoobe, waxaa laga jartay lacag malaayiin doollar ah oo dowladda federaalka ay ku kabto sanad kasta miisaaniyadda dowlad goboleedyada.

2-Dhibaatada labaad waa qaadkii laga keeni jiray Kenya ee ka degi jiray Kismaayo, dowladda federaalka ayaa joojisay diyaaradihii qaadka ee tegi jiray maalin kasta Jubbaland, tallaabadaan ayaa si weyn u saameysay shacabka Kismaayo iyo magaalooyinka kale, sidoo kale Jubbaland ayaa kumanaan dollar oo dul-saar ah ka heli jirtay qaadka.

3-Shaqadii Dekedda Kismaayo ayaa xirmi rabta, waxaa saameeyey sicir bararka baahsan ee ku dhuftay Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland ee ka dhashay cunaqabateynta dowladda federaalka, halkaas Axmed Madoobe wuxuu ku waayey dhaqaale badan oo uga soo xaroo jiray.

4-Waxaa go’ay dhaqaalihii Jubbaland kasoo geli jiray duullimaadyada tooska ah ee ka deji jiray magaalada Kismaayo, arrintaan ayaa uga sii dartay sicir-bararka daran ee ka jira Jubbaland, waxaana go’ay dhaqaale badan oo Axmed Madoobe ka soo geli jiray duulimaadka tooska ah.

Afartaan dhinac ee dhaqaaluhu kasoo geli jiray Jubbaland ayey dowladda federaalku la beegsatay cunaqabateyn adag, waxaana la sheegay in Axmed Madoobe uu maalin kasta raadiyo dhaqaale deyn ah oo shaqada socota uu ku kala wado, siyaasiyiinta qaar waxay saadaalinayaan in cunaqabateyntaan ay sababto in Axmed Madoobe is casilo.