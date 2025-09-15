Xog cusub oo yaab leh oo ku saabsan ninkii fuliyey dilka Charlie Kirk oo la shaaciyey

Salta Lake City (Caasimada Online) – Ninka loo soo xiray dilka Charlie Kirk oo ahaa shaqsi saameyn siyaasadda midigta Mareykanka, ayaa xiriir jaceyl la lahaa qof ay wada deganaayeen oo isku beddelay jinsi kale (transgender), wuxuuna aaminsanaa “fikirka bidixda,” sida uu Axaddii sheegay barasaabka gobolka Utah, isagoo xaqiijinaya faahfaahin laga yaabo inay sii huriso doodda qaran ee xasaasiga ah ee ku saabsan dilkaas.
“Haa, waan xaqiijin karaa taas,” ayuu Barasaab Spencer Cox u sheegay barnaamijka “State of the Union” ee taleefishinka CNN, mar la weydiiyay xiriirka la sheegay in eedeysane Tyler Robinson uu la lahaa qof transgender ah.
“Qofka ay wada deganaayeen wuxuu ahaa saaxiibkiis oo xiriir jaceyl kala dhexeeyay, waana nin isu beddelayay dumar,” ayuu yiri Cox.
Wuxuu intaa ku daray, “Qofkaasi wuxuu si aad ah ula shaqeeyay [baarayaasha], wax fikrad ahna kama uusan haysan wixii dhacayay, wuxuuna hadda la shaqeynayaa baarayaasha.”
Cox, oo sheegay in Robinson oo 22 jir ah la filayo in si rasmi ah eedeymo loogu soo oogo Talaadada, ayaa wuxuu ku nuuxnuuxsaday in aan weli la ogeyn in arrinta ku saabsan isu-beddelka jinsiga ee saaxiibkiis ay qeyb ka ahayd sababta maskaxeed ee gacan-ku-dhiiglaha la tuhunsan yahay u horseeday inuu dilo Kirk, oo xulufo dhow la ahaa Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
“Mar kale, dhammaan arrimahan — waxaan isku dayeynaa inaan ogaanno,” ayuu yiri.
Cox, oo usbuucii la soo dhaafay ammaan ku helay baaqiisii ahaa in dadka Mareykanka ay dejiyaan xiisadda siyaasadeed ee cakiran, ayaa Axaddii ka soo muuqday taleefishinno dhowr ah oo Mareykan ah, wuxuuna u sheegay barnaamijka “Meet the Press” ee NBC in baarayaashu ay aaminsan yihiin in Robinson uu qaatay fikradaha bidixda.
“Sida muuqata waxaa jiray fikir bidix oo uu aaminsanaa — gacan-ku-dhiiglahan,” ayuu yiri Cox.
Wuxuu sheegay in macluumaadka noocan ah ee ku saabsan Robinson, oo aan la shaqeyneyn [baarayaasha], ay baarayaasha u sheegeen “dadka ku xeeran, oo ay ka mid yihiin qoyskiisa iyo saaxiibbadiis.”
Dhowr warbaahin oo Mareykan ah ayaa Sabtidii ka warramay xiriirka Robinson uu la lahaa shaqsiga transgender-ka ah, taasoo kicisay caro ay muujiyeen dadka u dhaq-dhaqaaqa midigta-fog, kuwaas oo arrimaha aqoonsiga jinsiga ay udub-dhexaad u ahaayeen diiraddooda sannadihii la soo dhaafay.
Laura Loomer, oo ah qof saameyn leh oo muxaafid ah, dhegna u ah Trump, ayaa Sabtidii ku baaqday “in dhaqdhaqaaqa Trans-ka loo aqoonsado dhaqdhaqaaq argagixiso,” halka milkiilaha shirkadda X, Elon Musk, uu sare u qaaday qoraallo dhowr ah oo ku baaqayay in la mamnuuco daaweynta la xiriirta jinsiga, isla markaana cambaareynayay fikirka bidixda.
Sabtidii, wuu sii fogaaday, isagoo u sheegay bannaanbax ay soo abaabuleen dadka midigta-fog oo ka dhacay London in “garabka bidix uu yahay xisbiga dilka gaysta.”
Dhanka kale, Cox wuxuu ku celiyay baaq ku aaddan in la is-xakameeyo oo akhlaaq la muujiyo dhinacyada siyaasadda oo dhan, isagoo isla markaana weeraray shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada, kuna tilmaamay habkooda algorithm-ka ee dadka qabatimayo inay la mid yihiin daroogada halista ah ee fentanyl.
‘Dhalanteedka Trans-ka’
Kirk ayaa Arbacadii lagu toogtay xilli uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarun jaamacadeed oo ku taalla Utah. Wuxuu ahaa aasaasaha kooxda siyaasadeed ee dhalinyarada muxaafidka ah ee Turning Point USA, wuxuuna ahaa dhaleeceeye weyn oo ku kacsan dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka jinsigooda beddela (transgender).
Bishii Agoosto, wuxuu bartiisa X ku qoray wax uu ugu yeeray “kooxda dhalanteedka trans-ka ee u heellan dhimashada,” wax yar ka dib markii laba carruur ah lagu dilay sagaal kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday kaniisad iskuul ku dhex taalla oo ku taalla Minneapolis, taasoo uu gaystay qof ay mas’uuliyiintu sheegeen inuu ahaa nin 23 jir ah oo ku andacooday inuu yahay transgender.
Hadallada daandaansiga ah ee Kirk ayaa kiciyay dood. Wuxuu inta badan soo qaadan jiray caqiidadiisa Masiixiga ah, wuxuuna dhaleeceyn jiray waxa isaga iyo dad kaleba ay ugu yeeraan fikirka jinsiga (gender ideology).
Muuqaal ay sannadkii 2023 baahisay hay’adda Right Wing Watch, ayaa Kirk lagu arkayay isagoo ku tilmaamaya dadka transgender-ka ah, hortooda dad kaniisad joogay, inay yihiin “far dhexe oo si badheedh ah loogu taagayo Ilaahay.”
Iyadoo ay dood kulul ka taagan tahay waxa sababay dilka Kirk, ayuu xubin ka tirsan golaha wasiirrada ee madaxweynihii hore Joe Biden, Pete Buttigieg, wuxuu ku adkeystay in “aysan jirin qaab isku mid ah oo u dhexeeya bidix iyo midig marka la eego gacan-ku-dhiiglayaasha” weerarradii waaweynaa ee dhowaan dhacay, isagoo xusay in xildhibaan Melissa Hortman oo ka tirsan xisbiga Dimoqraadiga ee Minnesota iyo seygeeda la dilay bishii Juun.
“Waa inaan diidnaa qof kasta oo isku daya inuu ka faa’iideysto rabshadaha siyaasadeed,” ayuu Buttigieg u sheegay NBC.
“Jawaabta arrintan kama dhigna in dowladda ay caburiso shakhsiyaad ama kooxo sababtoo ah waxay siyaasad ahaan uga soo horjeedaan dowladda.”
Ururka Turning Point USA ayaa ku dhawaaqay in munaasabad baroor-diiq ah oo loo sameynayo Kirk lagu qaban doono garoon kubadda cagta ah oo u dhow magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, 21-ka Sebteembar, taasoo la filayo inuu ka soo qeybgalo Trump.