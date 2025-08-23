Xog: Mucaaradka Xasan oo kala jabay iyo xubno sameysanaya xisbiyo siyaasadeed

Muqdisho (Caasimada Online) – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in haatan uu socdo qorshe culus oo ay wadaan xubno kamid ah Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ee mucaaradka, kuwaas oo doonaya i nay dhistaan xisbiyo siyaasadeed oo waawayn, si ay qayb uga noqdaan doorashada la filayo inay ka dhacdo gudaha dalka, taas oo ah qof iyo cod.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, qorshahan ayaa waxaa la filayaa in berri iyo wixii ka dambeeya ay ku dhawaaqaan garab kamid ah xubnaha mucaaradka oo haatan is haya, maadaama uu jiro khilaaf hoose & kala shaki soo kala dhex-galay Madasha Samatabixinta.
Ilo wareedyo xilkas ah ayaa innoo sheegay in Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo guddoomiyihii ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay ku dhowaaqi doonaan xisbiyo cusub, taas oo uga sii dari karta xaaladda mucaaradka.
Saddexdan nin oo hadda u muuqdo inay gees uga sii baxaan xubnaha kale ee mucaaradka ayaa la sheegay in ay doonayaan inay ka qay-galaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo in dhammaadka October ay ka bilowdaan magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa sii xoojineyso khilaafka haatan ka dhex aloolsan mucaaradka oo u muuqda inay laba garab kala noqdeen, waxayna dhinac kale fursad u tahay Xasan iyo kooxdiisa.
Todobaadkii hore waxaa sidoo kale dhacay kulan gaar ah oo ay yeesheen Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, Ra’iisul wasaareyaashii hore Xasan Cali Khayre, Maxamed Xuseen Rooble iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kuwaas oo iyana ka tashaday qaab-dhismeedka Madasha Samatabixinta, si ula fal-galaan isbeddalka yimid ee ka dhashay burburka wada-hadalkii ay kula jireen Madaxweyne Xasan Maxamuud.
Shariif, Khayre, Rooble iyo Warsame ayaa sidoo kale isla soo qaaday inay dhisaan midow musharraxiin oo horleh, iyada oo ujeedka uu yahay in lagu mideeyo awoodda musharixiinta kasoo horjeeda Xasan, maadaama ay sii xoogeysaneyso xiisadda siyaasadeed ee dalka.
Waxaa kale oo jirta in maanta guddigga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu soo saaray go’aan culus, iyada oo muddo kooban dib loo furay diiwaangelinta Ururrada Siyaadadda, kadib kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen dhammaan xubnaha guddiga iyo gudddoonka, sababtana waxa ay la xiriirtaa in fursad la siiyo ururrada cusub ee hadda isdiiwaangelinaya.
Si kastaba, mucaaradka ayaa dhawaan waxaa soo kala dhex-galay kala shaki wayn, iyaga oo markii hore ku heshiin waayey warsaxaafadeedkii ay kasoo saareen wada-hadalladii burburay ee ay lasoo yeesheen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo keentay in haatan ay la yimaadaan qorshe cusub oo ay ku dhisayaan midow musharixiin oo horleh.