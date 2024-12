Xog: Odowaa oo go’aan culus ka gaaray ciidankii kasoo gadooday furimaha dagaalka

By Zahra Axmed Gacal

Ceeldheer (Caasimada Online) – Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo ku sugan degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa tallaabo adag ka qaaday ciidan gaaraya 30 askari oo ka gadooday saldhigyadoodii degmada Xarardheere ee gobolka Mudug.

Ciidankaas oo ka gadooday falkii askarta lagu dilay ee toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu qabtay degmada Wisil ee gobolka Mudug.

Taliye Odowaa ayaa amar ku bixiyey in ciidankaas aysan dhaafin Wisil oo hub ka dhigis lagu sameeyo, is rasaaseyn kooban oo wax khasaare ah aan geysan ayaa maanta ka dhacday degmada Wisil, waxaana ugu dambeyn is dhiibay ciidamadii gadooday ee ka baxay Xarardheere.

Taliyaha Xoogga ayaa amar ku bixiyey in ciidankaas hubka laga dhigo, lagana reebo dariiska ama tuutaha iyo gaadiidka dowladda, kadibna la fasaxo, balse inta badan ciidankaas ayaa ku soo laabtay Xarardheere, maadaama aysan dooneyn in laga saaro ciidanka qaranka, waxayna u hoggaansameen amarka saraakiishooda.

Xalay ayaa sidaan oo kale ciidan u gadooday oo ka kala tirsan xoogga dalka iyo NISA waxay tageen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey, goobtii lagu soo dhaweeyey ciidankaas, waxaa si adag loogu aflagaadeeyey, looguna dhaliilay Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh.

Ciidamada gadoodaya waxay ka caroodeen askartii jidka loo galay ee maleeshiyaadku u dileen aanada qabiilka, balse gadoodka ciidan ee socda ayaa la tuhmayaa inuu yahay mid siyaasadeysan oo lagu imtixaanayo dowladda.

Dowladda Soomaaliya ayaa si dhab ah uga jawaabtay falkii bahalnimada ahaa ee askarta lagu laayey, balse ciidanka qaranka inay ka amar diidaan dowladda oo baneeyaan furimihii muhiimka ahaa ee cadowga ay ku hortaagnaayeen ayaa noqotay wax lala yaabo oo shaki badan uu hareeyey.

Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo arrimaha gadoodka dartood uga baxay Muqdisho ayaa habeenkii labaad ku sugan degmada Ceeldheer, halka Taliyaha NISA iyo Taliyaha Ciidanka Dhulka ay ku sugan yihiin gobolka Sh/Dhexe, gaar ahaan aagii uu ka dhacay falkii lagu laayey askarta, waxayna hogaaminayaan howlgalka lagu soo qabanayo dambiilayaasha.