Xog: Sidee Antony Blinken ugu qasbay Abiy Ahmed inuu ka qeyb-galo shirkii Ankara?

By Asad Cabdullahi Mataan

Ankara (Caasimada Online) – Dowladda Turkiga ayaa sanadkii ugu dambeeyay isku dayaysay inay dhex dhexaadiso xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo ka dhalatay go’aankii Itoobiya ay heshiis dhinaca badda ah kula gashay Somaliland.

Kadib labo wareeg oo wada hadal ah oo aan lagu guuleysan, mas’uuliyiinta Turkiga ayaa horaantii bishan Ankara ku casuumay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, si ay wada hadallo toos ah u yeeshaan.

Si kastaba ha ahaatee, madaxda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa shaki ka qabay in Abiy uu ka soo qeybgeli doono iyo in kale inkasta oo uu xiriir dhow la leeyahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Go’aankii Erdogan uu 2021-kii uga iibiyay Itoobiya diyaaradaha hubaysan ee aan duuliyaha lahayn ayaa ka caawiyey Abiy in uu iska caabiyo ciidamada Tigrayga iyo sugidda ammaanka caasimadda Itoobiya.

11-kii December, Abiy ayaa yimid Ankara. Toddobo saacadood oo wadahadalo adag ah ka dib, isaga iyo Xasan Sheekh waxay saxiixeen “Baaqkii Ankara” oo ah qoraal wadajir ah oo xaliyay khilaafkooda. Bayaanka ayaa lagu xaqiijiyay midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana la billaabay wada-hadallo ku saabsan sidii Itoobiya ay marin badeed uga heli lahayd Soomaaliya.

Haddaba maxaa keenay in Abiy uu ka qeyb galo shir madaxeedkii Ankara?

Laba qof oo arrintan la socda ayaa warbaahinta Middle East Eye u sheegay in Washington ay door muhiim ah ka cayaartay ku dhiirigelinta Abiy inuu ka qayb galo wada-hadallada.

Sida ay dadkan sheegeen, xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa si gaar ah teleefonka ugula hadlay Abiy, isaga oo ugu baaqay inuu ka soo qayb galo wada-hadallada Ankara.

Wicitaankii ugu dambeeyay ee taleefoon ee shaacsanaa ee dhex maray Blinken iyo Abiy waxa uu dhacay bishii November, mana jiro diiwaan rasmi ah oo wada-hadal bishii December.

Sarkaal Turkish ah ayaa qiray dadaallada reer galbeedka ee Abiy looga dhaadhiciyey inuu ku biiro wada-hadalka Ankara, balse wuu diiday inuu ka hadlo kaalinta Blinken ee la sheegay.

Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Washington aysan ka hadleynin wada-hadallada gaarka ah ee aan shaacsaneyn.

Si kastaba ha ahaatee, afhayeenku wuxuu intaas ku daray: “Sida Xoghaye Blinken ku xusay qoraalkiisii December 12, waxaan soo dhawaynaynaa Baaqa Ankara, waxaana rajaynaynaa nabad iyo barwaaqo mustaqbalka dhexmarta Itoobiya iyo Soomaaliya.”

Xafiiska Abiy Ahmed oo arrintan wax laga weydiiyey, ayaan bixin wax jawaab ah.

Dhinaca kale, sarkaal Turkish ah ayaa carabka ku adkeeyay in martiqaadka shaqsiga ah ee Erdogan ee wada-hadallada ay qeyb weyn ka qaadatay sidii Abiy loogu qancin lahaa inuu ka qeyb galo.