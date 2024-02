Xog: Xasan Sheekh oo hal arrin ka diiday mucaaradka

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muddo xileedkiisa sharciga ah ka dhiman laba sano iyo dhowr billood.

Inkasta oo madaxda heer federaal ee Soomaaliya aanay badi ka kicin maalinta uu dhamaado muddo xileedkooda oo madaxweynihii ugu dambeeyay ee Farmaajo uu hal sano iyo saddex billood ku darsaday, haddana midda muhiimka ah waa in qofka aanu isku awood aheyn marka uu haysto sanadaha rasmiga ah ee la doortay iyo waqtiga sharci darrada ah ee uu ku darsaday.

Waxaa kale oo marwalba jira kooxo mucaarad ah oo dheelitirtooda dowladda uu isku beddelo la-maamulo. Inta badan mucaaradka waxay abaabul, tallo iyo toosintooda bilaabi jireen sanadka u dambeeya muddo xileedka qofka la doortaay.

Laakiin Xasan Sheekh wuxuu la kulmay sanadkiisa koowaad-ba kooxo mucaarad ah oo raba inay xukunka la daadihiyaan. Mid kamid ah sababaha waxaa loo arkaa in mucaaradka dibad jooga ah u badan yihiin xubnihii Xasan Sheekh ay ka wada tirsanaan jireen Midowga Musharaxiinta.

In mucaarad la isla soo ahaa iyo in xukunka la wada yeesho farqi ayaa u dhaxeeya, ayey leeyihiin dadka ka faalloonaya xaaladdan.

Intii lagu jiray ololihii doorashadii ugu dambeysay ee dalka mar ay Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ay shir ka yeesheen isbeddelka la filan karo iyo waxa la gudboon haddii ay Farmaajo ka adkaadan.

Ragga qaarkii ayaa markaas soo jeediyay inay banaanka uga heshiiyaan sida ay dowladda iyo xukunka u qeybsan karaan haddii ay Farmaajo bixiyaan, laakiin Xasan Sheekh wuxuu ahaa qofka qura ee maalintaas diiday in tallada lagu shirkoobo.

Sidoo kale intii lagu jiray ololihii doorashadii 2012 waxaa la xasuusta inuu Xasan Sheekh ahaa qofka keliya ee diiday in la mideeyo xisbiyadii xilligaasi jiray, si ay Shariif Sheekh Axmed uga adkaadan, awooddana u qeybsadaan.

Waxay go’aamadaasi ku barayaan inuu Xasan Sheekh marwalba yahay siyaasi yaqaana waxa uu rabo.

Marka aan kusoo laabano xukunkiisa maanta, Xasan Sheekh iyo mucaaradkiisu waxay dhowr jeer ku kulmeen magaalada Muqdisho. Isaga iyo Farmaajo ugu yaraan saddex jeer ayey kulmeen intii lagu jiray muddo xileedka cusub ee Xasan Sheekh, qaar badan oo mucaaradka kamid ahna telefoonka ayey ku wada-hadleen madaxweynaha.

Dhamaan is-aragyadaasi iyo is-maqalkaasi waxay xubnaha mucaaradka madaxweyne Xasan Sheekh ugu sheegayeen in uusan qaadin tallaabooyinka qaar. Waxaa ugu dambeeyay Farmaajo iyo Sheekh Shariif oo dhawaan iyagu si is-xilqaan ah u bilaabay inay wada-hadal iyo dib-u-heshiisiin siyaasadeed ka dhex sameeyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Deni.

Waxay’se shuruud ka dhigeen inuu Xasan Sheekh joojiyo howsha dastuurka, laakiin madaxweyne Xasan waa diiday inuu shaqada dastuurka u joojiyo Saciid Deni dartiis.

Kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay sheegayaan inay iyagu ku socdaan fulinta wixii loo doortay oo uu ku jiro dhameystirka dastuurka.

Diidmada Xasan Sheekh waxay ka dhigan tahay inuu madaxweynaha diiday in lala maamulo muddo xileedkiisa afarta sano ah ayey leeyihiin fallanqeeyayaashu.

Shariif Sheekh Axmed iyo Farmaajo waxay dorraad faafiyeen farriin ay ku sheegayaan inuu madaxweyne Xasan Sheekh diiday inuu joojiyo shaqada dastuurka, si uu Saciid Deni ula heshiiyo.

Laakiin xogo soo baxaya waxay sheegayaan in Xasan uu ogol yahay in khilaafyada danaha shaqsiga ah ka dhasha in la xaliyo laakiin aanay taasi ka dhigneyn in muddo xileedkii loo doortay lala maamulo ama jilbaha la qabto fulinta wixii uu ballan-qaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada.

Afarta cutub ee ugu horreysa ee dastuurka Soomaaliya ayaa la filayaa in la meel-mariyo inta aan la gaarin tobanka bisha soo aadan ee Maarso.