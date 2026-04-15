28.3 C
Mogadishu
Wednesday, April 15, 2026
Wararka

Xogta duqeymo culus oo maanta ka dhacay duleedka Baydhabo iyo laba deegaan oo kale

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhabo (Caasimada Online) – Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo duqeyn ah oo Ciidanka Qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen duleedka magaalada Baydhabo iyo deegaanno ka tirsan gobollada dalka.

Howl-galladan ayaa laga fuliyay deegaannada Tardo ee gobolka Hiiraan, Ugunji oo ka tirsan Shabeellaha Hoose, Daynuunaay ee gobolka Baay, iyo Qumbi oo ka tirsan Jubbada Hoose, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga.

Howl-galladan oo isugu jiray lix duqeyn oo kala duwan ayaa si gaar ah loogu bartilmaameedsaday maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay waday dhaq-dhaqaaqyo sii kordhaya.

Sidoo kale, warbixinta ayaa xustay in goobaha la beegsaday ay ahaayeen xarumo iyo gabaadyo ay kooxdaasi u adeegsan jirtay isku ururinta iyo abaabulka weerarrada.

Wasaaradda ayaa sheegtay in ka hor fulinta duqeymahan la sameeyay kormeer iyo dabagal joogto ah, si loo xaqiijiyo xogta la xiriirta dhaq-dhaqaaqa maleeshiyaadka ku sugnaa deegaannada la duqeeyay.

Duqeymahan ayaa la sheegay in ay sababeen dhimashada ugu yaraan 54 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, halka tiro kale ay ku dhaawacmeen.

Sidoo kale, waxaa la burburiyay keyd sahay iyo agab ay kooxdaasi u adeegsan jirtay howl-galladeeda, taas oo si weyn u wiiqday awooddooda dhinacyada sahayda, isku socodka iyo abaabulka weerarrada.

Ugu dambeyn, Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa tilmaamtay in howl-galladan ay qeyb ka yihiin dadaallada joogtada ah ee lagu wiiqayo laguna burburinayo awoodda Khawaarijta, si looga hortago weerarro ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed.

QORAALKII HORE
QORAALKA XIGA
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved