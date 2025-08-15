Xogtii ugu dambeysay kulanka xasaasiga ah ee Trump iyo Putin + Qodob ku jira wadahadalka

Alaska (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa soo qoray “KULAN SARE!” farriin kooban oo uu baraha bulshada ku soo daabacay, ka hor inta uusan u ambabixin Alaska, isaga oo raacaya diyaaradda Air Force One.
Waxa uu la hadlayay saxafiyiinta, isaga oo saaran diyaaradda, wuxuu sheegay in dhul isdhaafsi laga wadahadli doono, laakiin taasi ugu dambeyntii ay noqon doonto go’aan u yaalla dadka reer Ukraine, oo uusan isagu u gali doonin gorgortan.
Volodymyr Zelensky, madaxweynaha Ukraine, kama qaybgelayo kulanka, laakiin qoraal uu soo dhigay X ayuu ku sheegay in kulanku yahay “runtii, mid sare” iyo “waxaanu ku xisaabtamaynaa Maraykanka”, isaga oo intaas ku daray inuu doonayo in wadahadalku furmo, si loo aado “dhabo lagu gaaro nabad cadaalad.”
Wali Putin kama hadlin kulankaan, balse afhayeen u hadlay Kremlin-ka ayaa sheegay in Trump uu kula kulmi doono Putin, jaranjarada diyaaradda madaxweynaha Ruushka, taas oo ay sheegeen inay imaan doonto Alaska 11:00 xilliga gudaha dalka Maraykanka.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in kulanka labada hogaamiye uu qaadan karo ilaa 7 saacadood.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa ka mid ah shan sarkaal oo Ruush ah oo ka qayb galaya shir madaxeedka – waxa uu soo baxay isagoo xiran shaarka “USSR” wuxuuna sheegay in wafdiga Ruushku uu leeyahay “mowqif cad oo la fahmi karo.”
Saxafiyiinta ayaa isugu yimid banaanka saldhiga Elmendorf-Richardson ee Anchorage, halkaas oo ay ku kulmayaan labada madaxweyne, wax ka yar kadib.
Subax aad u qabow ayay u tahay Anchorage, saxafiyiinta qaarna wali waxay saaran yihiin baabuurtoodii iyagoo isku dayaya inay diirranaadaan, si halkaas aysan waxba ugu dhaafin.