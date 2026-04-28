28.9 C
Mogadishu
Tuesday, April 28, 2026
Wararka

Xubnaha fulinta ee Xisbiga JSP oo gaaray Jowhar + Qorshahooda

By Jamaal Maxamed
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Jowhar (Caasimada Online) – Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta gaaray xubno muhiim ah oo kamid ah Xisbiga Cadaaladda iyo Wadajirka (JSP) ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo lagu soo dhaweeyay magaaladaasi.

Xubnahan oo kamid ah guddiga fulinta ee Xisbiga JSP ayaa waxaa qasriga madaxtooyada HirShabelle ku qaabilay madaxweyne Cali Cabdullahi Xuseen (Guudlaawe),oo si diiran ugu soo dhaweeyay caasimada Jowhar.

Ugu horreyn guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo hoggaaminayey wafdiga oo kulanka ka hadlay ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyay.

Ujeedka safarka xubnaha JSP ayaa ah sidii xariga looga jari lahaa xarunta xisbiga ee caasimada Dowlad-goboleedka  Hirshabeelle, halkaas oo lagu qaban doono munaasabad ballaaran.

Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa kamid ah aas-aasayaa xisbigan, isaga oo maalmahaan dhaq-dhaqaaq olole ka waday magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho, kuwaas oo la xiriira doorashada HirShabelle.

“JSP ayaa kasoo safarteen waxaad u timaadeen JSP, dhammaanteen waa inaan gaarnaa yoolka xisbiga weyn.” Ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka HirShabelle.

Ugu dambeynCali Guudlaawe ayaa kula dardaarmay xubnaha guddiga iyo golihiisa wasiirrada in loo guntado shaqooyinka hor-tebinta u leh JSP.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Wiilka Jawaari oo dhaq-dhaqaaq culus ka bilaabay Baydhabo + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved