Yaa fuliyey dilkii R/Wasaare Ahmad Ghaleb al-Rahwi?

Sanca (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii xukuumadda Xuutiyiinta ee Yemen iyo wasiirro kale oo dhowr ah ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo Israa’iil ay ka fulisay magaalada caasimadda ah ee Sanca, sida uu sheegay madaxa Golaha Sare ee Siyaasadda Xuutiyiinta, Mahdi al-Mashat, Sabtidii.
Waa weerarkii ugu horreeyay ee toos ah oo lala beegsado madax sare oo Xuutiyiinta ka tirsan.
Mashat ayaa intaas ku daray in sidoo kale dad kale lagu dhaawacay duqeyntii dhacay Khamiistii, balse ma uusan faahfaahin tirada iyo xogta dhaawacyada.
Israa’iil ayaa sheegtay Jimcihii in duqeynta Khamiista ay ku bartilmaameedsatay madaxa shaqaalaha guud, wasiirka difaaca iyo mas’uuliyiin kale oo sare oo ka tirsan kooxda ay Iran taageerto, isla markaana ay hadda hubinayaan natiijada weerarka.
Hadalkii Mashat kama uusan caddayn in wasiirka difaaca Xuutiyiinta uu ku dhintay weerarka iyo in kale.
Xaaladda hoggaanka Xuutiyiinta
Ahmad Ghaleb al-Rahwi, oo xilka ra’iisul wasaare qabtay ku dhowaad sanad ka hor, ayaa inta badan loo arkayay shaqsi sumcad ah balse aan qayb ka ahayn go’aaminta siyaasadda ugu sarreysa ee Xuutiyiinta.
Shaqada hoggaamineed ee dowladda waxa dhab ahaantii hayay ku-xigeenkiisa, Mohamed Moftah, kaas oo Sabtidii loo magacaabay in uu sii wado waajibaadka ra’iisul wasaaraha.
Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa’iil iyo Xamaas bishii Oktoobar 2023, Xuutiyiinta oo taageero ka helaya Iran waxay weerarro ku qaadeen maraakiibta maraysa Badda Cas, iyagoo ku tilmaamay ficilladan “garab istaag” ay u muujinayaan shacabka Falastiin.
Kooxdu waxay sidoo kale marar badan gantaallo ku rideen dhulka Israa’iil, inkasta oo intooda badan la soo riday. Israa’iil ayaa jawaab uga bixisay duqeymo ka dhan ah deegaanada Xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan ee Yemen, oo ay ku jirto dekedda muhiimka ah ee Hodeidah.
Sanadkii la soo dhaafay, Israa’iil waxay fulisay weerarro ismiidaamin ah oo lagu beegsaday hoggaamiyeyaasha sare iyo saraakiisha Xamaas iyo xulafadooda Xisbullah ee Lubnaan, taas oo si weyn u wiiqday awoodda labada kooxood.
Jawaabaha iyo fariinta dagaalka
Wakaaladda wararka ee Xuutiyiinta maamusho, Saba, ayaa daabacday bayaan uu ku saxiixan yahay wasiirka difaaca Mohamed al-Atifi kadib markii la xaqiijiyay geerida ra’iisul wasaaraha, iyadoo ka soo xigatay hadal uu ku sheegay in kooxda Xuutiyiinta “ay diyaar u tahay la-dagaalanka Israa’iil.”
Bayaanku ma uusan caddeyn in hadalka Atifi uu ahaa mid ka horreeyay duqeyntii Khamiista ama kadib. Al-Atifi oo hoggaamiya guutada gantaallada Xuutiyiinta, ayaa loo arkaa khabiirkooda ugu sarreeya ee hubka gantaallada.
Ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay Reuters in wasiirrada tamarta, arrimaha dibadda iyo warfaafinta ay ka mid ahaayeen kuwii lagu dilay weerarka.
Saraakiisha amniga Israa’iil ayaa Khamiistii sheegay in bartilmaameedyadu ahaayeen goobo kala duwan oo ay ku kulansanaayeen tiro badan oo madax sare ah oo Xuutiyiinta ka tirsan, si ay u daawadaan khudbad telefishan laga sii daayay oo uu jeedinayey hoggaamiyahooda Abdul Malik al-Houthi.
Milatariga Israa’iil ayaa ku tilmaamay weerarkaasi “hawlgal adag” oo suurta-galay kaddib xog-ururin istiraatiiji ah iyo awood ciidan oo cirka ah.
“Halgankeenu waa sidii uu ahaa, waana sii ahaan doonaa ilaa duullaanka la joojiyo iyo cunaqabataynta laga qaado, xitaa haddii caqabado waaweyn la kulanno,” ayuu yiri Mashat oo khudbad ka jeediyay telefishanka, isaga oo ku daray in kooxda “ay sameyn doonto aargudasho.”